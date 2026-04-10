Indomet advierte un fin de semana con lluvias fuertes y altas temperaturas

El Centro Nacional de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología informa que este fin de semana se mantendrán las lluvias y riesgos de inundaciones, por lo que varias provincias continúan en alerta.

En el informe meteorológico de este viernes, el Indomet detalla que aguaceros localmente moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocurren hacia localidades de Monte Cristi, mientras otros, que probablemente afecten a Samaná durante las próximas horas, se aprecian al este de dicha península.

Por otra parte, chubascos dispersos matutinos se prevén en localidades de La Altagracia, la zona costera del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, entre otras, como consecuencia del viento del este/sureste, el acercamiento de un sistema frontal y la incidencia de la vaguada prefrontal.

Será a partir del mediodía, que las precipitaciones se incrementarán, predominarán sobre Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata, Espaillat y Valverde, intensificándose como aguaceros moderados a fuertes localmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas nocturnas.

En alerta se mantienen La Vega, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, Dajabón, Santiago y Puerto Plata.

“Mañana sábado, la cercanía del sistema frontal, su vaguada y la abundante humedad mantendrán condiciones propicias para que se generen lluvias de variable intensidad a lo largo del día; iniciando como lluvias pasajeras, desde la madrugada, en localidades de la costa caribeña, incluyendo el Gran Santo Domingo, intensificándose en la tarde, principalmente hacia el interior del país, como aguaceros moderados a fuertes con posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, que a la vez se extenderán sobre Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, entre otras provincias del Cibao, pero especialmente hacia la Cordillera Central, la zona fronteriza y el suroeste”, dice el informe.

Calor

Las temperaturas se sentirán calurosas, principalmente en horas de la tarde, por el flujo de viento del este/sureste, el cual es húmedo y cálido. La sensación térmica estará más elevada, especialmente en zonas urbanas. Por consiguiente, recomiendan vestir ropa ligera, ingerir suficientes líquidos y no exponerse al sol por tiempo prolongado.