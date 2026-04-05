Abinader ordena reforzar la frontera ante despliegue de fuerza internacional en Haití

El presidente Luis Abinader anunció este domingo el reforzamiento de la vigilancia en toda la frontera con Haití, ante la llegada de la nueva fuerza internacional destinada a enfrentar las bandas en ese país.

Abinader aseguró que las Fuerzas Armadas dominicanas están “preparadas, desplegadas y en alerta” para responder ante cualquier situación.

El jefe del Estado ofreció la información tras una reunión con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en la sede del Ministerio de Defensa.

El consejo se reunió para evaluar la situación en Haití y el contexto internacional.

Abinader indicó que la medida responde al inicio del despliegue de la fuerza de supresión de bandas, creada por el Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo primer contingente llegó el pasado 1 de abril y continúa recibiendo efectivos de distintos países.

Abinader explicó que el Gobierno ha dispuesto más vigilancia en la frontera. Dijo que se han integrado nuevos equipos tecnológicos para hacer más eficiente el control del territorio.

“Estamos preparados para cualquier contingencia”, afirmó en una breve conferencia de prensa.

Reiteró que la defensa del territorio, la protección de la población y el orden público son responsabilidades “irrenunciables”.

El jefe del Estado señaló que la estabilización de Haití requerirá esfuerzos sostenidos de la comunidad internacional para fortalecer la seguridad y las instituciones en ese país.

La reunión se produjo luego de un incidente ocurrido el Viernes Santo en la zona fronteriza. Un tiroteo en territorio haitiano dejó una persona muerta y varios heridos, a pocos metros de la frontera con República Dominicana.

El hecho ocurrió en la localidad de Las Dos Bocas, cerca del río Artibonito, donde decenas de personas participaban en actividades religiosas.

Según reportes, el tiroteo fue perpetrado por miembros de una banda armada y estaría vinculado a disputas por narcotráfico entre grupos de zonas cercanas.

Del lado dominicano, personas que se encontraban en la provincia de Elías Piña huyeron al escuchar los disparos.