El Foro Contra el Crimen y la Violencia reunirá a reconocidos expertos

Al menos 10 panelistas han sido confirmados hasta el momento para participar como expositores en el Foro Contra el Crimen y la Violencia que se realizará este 14 de abril con el auspicio de Listín Diario y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Dentro de los expositores se encuentra el demógrafo doctor Frank Cáceres, quien abrirá el debate con la conferencia “La seguridad ciudadana en República Dominicana”, aportando una lectura basada en datos y tendencias que permiten comprender la evolución del fenómeno.

A su vez, el reconocido sociólogo doctor Leopoldo Artiles analizará el papel de los medios en la configuración de percepciones sociales con su ponencia “Medios de comunicación y construcción del miedo”, abordando cómo la narrativa mediática incide en la percepción del crimen.

La especialista en género Mirna Jiménez profundizará en “Delitos sexuales y violencia de género”, destacando las dimensiones jurídicas, sociales y culturales de esta problemática que afecta de manera diferenciada a las mujeres.

El panel se completa con la exposición del doctor Jottin Cury (Hijo) con el tema “Endurecimiento de penas y respuestas al crimen: ¿solución o ilusión?”, que propone un debate crítico sobre las políticas punitivas y su efectividad frente a la criminalidad.

En este bloque, el sociólogo doctor Juan Miguel Pérez presentará “¿Por qué y cómo pensar la inseguridad ciudadana hoy en República Dominicana?”, proponiendo una reflexión estructural sobre las causas sociales, económicas y políticas que configuran el sentimiento de inseguridad en el país.

En tanto, el economista Francisco Tavárez expondrá el tema “Criminalidad y violencia como síntomas del modelo económico”, vinculando las dinámicas delictivas con las estructuras de desigualdad y exclusión.

El especialista en juventud Juan Leoner Brito analizará “La delincuencia juvenil en República Dominicana”, enfatizando la relación entre condiciones socioeconómicas, oportunidades y trayectorias de vida. Finalmente, el trabajador social Felipe Enmanuel Díaz abordará “La violencia infantil en República Dominicana”, visibilizando una de las problemáticas más urgentes y muchas veces invisibilizadas en el debate público.

aula magna

El Foro Contra el Crimen y la Violencia, una propuesta de Listín Diario acogida por la UASD, se llevará a cabo en el Aula Magna de la casa de estudios, y está previsto a iniciar a las 9:00 de la mañana del martes 14 de abril de este año.

Fue propuesto por Listín Diario mediante su editorial del pasado lunes 16 de marzo del 2026, titulado “Por un Foro contra el Crimen y la Violencia” y tiene por objetivo convertirse en un espacio de discusión y análisis que permita diseñar una estrategia nacional, con el compromiso de todos los sectores, que fortalezca las acciones preventivas y permita controlar las variables que incrementan la criminalidad.

La propuesta fue acogida por las principales autoridades de la UASD, quienes valoraron la iniciativa y propusieron que fuera realizada en su Aula Magna, como espacio emblemático del debate público dominicano.