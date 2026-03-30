El Foro Contra el Crimen y la Violencia será el martes 14 de abril

Será el martes 14 de abril de este año, la fecha en que se celebrará el Foro Contra el Crimen y la Violencia, una propuesta hecha por Listín Diario, con el auspicio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y que será realizado en el Aula Magna de la alta casa de estudios.

El evento, que ha tenido una gran acogida entre los diferentes sectores de la vida nacional, se desarrollará mediante la modalidad de paneles y tendrá como orador invitado al destacado profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni.

El foro contra el Crimen y la Violencia fue propuesto por Listín Diario mediante su editorial del pasado lunes 16 de marzo del 2026, titulado “Por un Foro contra el Crimen y la Violencia”.

Tiene por objetivo convertirse en un espacio de discusión y análisis que permita diseñar una estrategia nacional, con el compromiso de todos los sectores, que fortalezca las acciones preventivas y permita controlar las variables que incrementan la criminalidad.

La propuesta fue acogida por las principales autoridades de la UASD, quienes valoraron la iniciativa y propusieron fuera realizada en su Aula Magna, como espacio emblemático del debate público dominicano.

“Estamos convencidos de que una iniciativa conjunta entre un medio de comunicación de la relevancia histórica de Listín Diario y la universidad estatal del país puede estimular un debate responsable, informado y constructivo, que contribuya a enriquecer la discusión pública sobre la seguridad ciudadana”, expresa la UASD en su misiva enviada al director de Listín Diario, Miguel Franjul.

gran respaldo

Además de las autoridades de la UASD, la iniciativa de Listín Diario de realizar un Foro Contra el Crimen y la Violencia ha sido acogida y respaldada por diferentes personalidades y organizaciones de la vida nacional, entre ellos la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, la Universidad APEC, la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando) y la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco).

También, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el psicólogo Luis Vergés, 42 organizaciones sociales de los distritos municipales de La Cuaba y La Caleta, La Plaza Educativa Don Bosco conformada por los centros Educativos Juan Félix Pepén, el Instituto Politécnico Salesiano Hainamosa, el Centro de Excelencia Salesiano profesora Liduvina Cornelio, el Centro Oratorio Don Bosco, la casa de acogida Quédate con Nosotros, y la parroquia Santo Domingo Savio.

Han manifestado su apoyo también, el director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Pablo Vommaro, y las Organizaciones de la Tercera Circunscripción.

la propuesta

En su editorial de este lunes 16 de marzo del 2026, titulado “Por un Foro contra el Crimen y la Violencia”, Listín Diario destaca que ante esta amenaza latente, la sociedad dominicana está obligada a detenerse y pensar. “Ha llegado el momento de una gran reflexión nacional”.

“Por eso, Listín Diario propone la realización de un Foro contra el Crimen y la Violencia. Un espacio donde todos los sectores, representados por sus especialistas, protagonicen una conversación seria y sin apasionamientos estériles. Las academias y centros de estudios superiores han demostrado ser el escenario idóneo para estos debates”, señala.

Y agrega: Allí deben converger las autoridades vinculadas a la seguridad ciudadana y los expertos en tendencias delictivas, con el objetivo claro de elaborar una radiografía nacional precisa y actualizada del fenómeno.

La meta final, indica Listín Diario, es ambiciosa pero impostergable: diseñar una estrategia nacional, un compromiso de todos, que fortalezca las acciones preventivas y permita controlar las variables que disparan la criminalidad.

Mientras, el orador invitado, el profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, valoró la iniciativa del Listín Diario y destacó la importancia de “promover espacios de reflexión rigurosa sobre la problemática de la violencia y la criminalidad en nuestras sociedades”.

Dijo que en América Latina, estos fenómenos no pueden ser comprendidos únicamente desde perspectivas punitivas o simplificadoras. Por el contrario, requieren ser analizados desde un enfoque crítico, social y latinoamericanista, que permita comprender sus raíces históricas, económicas y culturales, así como los desafíos que enfrentan nuestras democracias en materia de seguridad y derechos humanos”, expresó el también jurista y criminólogo.