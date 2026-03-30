Petromovil dice que ataques de Jefte Ventura iniciaron tras negarle patrocinio

La distribuidora de combustible Petromovil declaró que las acciones legales emprendidas contra Jefte Ventura Jiménez no representan un ataque a la libertad de expresión, sino una respuesta a declaraciones que entienden no obedecen a pruebas algunas.

El caso tuvo origen cuando Ventura difundió un informe pedido al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que indicaba que el 50% de 965 estaciones vendía gasolina con un octanaje inferior al exigido por la ley.

Como respuesta, la vendedora de combustible decidió presentar una querella ante la Procuraduría Fiscal de La Altagracia en junio del año pasado, basándose en el Código Penal del país, específicamente sus artículos 367, 371 y 373 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley número 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.

Según explicó la representante legal en el caso, Emery Colombia Rodríguez, esta postura resulta "necesaria ante el ejercicio abusivo y malintencionado de Ventura", ya que entienden ha desinformando a la población dominicana con falsedades técnicas y sabotaje reputacional.

Con un recuento de los hechos a través de videos tomados de las redes sociales de Ventura Jiménez, la abogada Rodríguez afirmó que la "campaña sistemática de provocación y difamación" inició cuando Petromovil le negó a Ventura un presunto patrocinio.

"Y como el patrocinio le fue negado, entonces empezaron los videos de difamación", manifestó, donde, a su juicio, las acciones posteriores del creador de contenido fueron peligrosas al inculparlos de contrabando de combustible en el impuerto de Santo Domingo.

Respecto a los documentos que Ventura hace uso en sus videos, sobre el informe de la empresa que hace verificación del combustible, la abogada señaló que estos no establecen irregularidades en los mismos, siendo la razón fundamental por la cual el acusado es llevado a la fiscalía de La Altagracia.

De su lado, Yuri Puello, vicepresidente ejecutivo, señaló que según el informe del MICM no hay producto o estación fuera de especificación y que el combustible cumple con lo establecido, además de sostener que su coloración responde a los parámetros aceptados sin afectar su desempeño ni rendimiento.

Señaló que lo mismo ocurre con el octanaje, el cual “Petromovil figura dentro de los registros del MIC, en todos los informes que han publicado, que cumple con la normativa vigente”.

Proceso judicial

Descrito el panorama, expusieron que fue citado por primera vez el 8 de julio de 2025 a conciliar en la Procuraduría Fiscal de La Altagracia, y que Ventura supuestamente no compareció ese día por estar en la estación de combustible Castillo Premium, propia de Petromovil, grabando videos.

La empresa señala que como consecuencia, a través de abogados, se le intimó y advirtió abstenerse de estas conductas, al tiempo que la fiscalía lo citaba nueva vez para principios de agosto, donde compareció y se le ratificó su conducta.

Pese a esto, la empresa afirmó que, mediante más de 20 audiovisuales en sus plataformas sociales, Ventura intensificó sus ataques, señalando irregularidades en los combustibles, además de un supuesto contrabando de importación del inflamable.