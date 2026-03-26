De pequeño pueblo de San Juan a ser concejal independiente en Francia

Con 30 años de edad, un joven Edwin Sánchez entendió que su futuro no estaba en República Dominicana.

“Salí de mi país porque quería conocer otro sistema, donde se te ofrece la oportunidad por tu capacidad, no por amiguísimo”, exclamó Sánchez, ahora con 46 años, en una conversación con Listín Diario.

Sin embargo, cuando Sánchez emigró hacia Francia en el 2010, no se imaginaba que su apego por devolverle a la comunidad lo llevaría a ocupar un puesto de Concejal en el municipio Trignac, donde reside actualmente.

Nacido en el pequeño pueblo de Juan de Herrera, San Juan de la Maguana, desde antes de salir del país, Sánchez entendió lo importante que era ayudar a pequeñas comunidades a crecer.

“Yo desde mi pueblo siempre he trabajado en lo social, aun en la distancia sigo haciéndolo con una amiga de nombre Flor Delis Aquino, sigo conectado con mi pueblo. Yo estoy en una asociación en Francia que estamos conectados con las ayudas al continente africano, hacen unos 15 días llegué de misión en Senegal, trabando con la educación de niños y niñas, orfanatos de niños abandonados”, reseñó Sánchez.

Edgar indicó que su camino hacia asumir la candidatura inició cuando el alcalde de su municipio, Claude Aufort, lo invitó a ser parte de lo que fue su campaña electoral y durante ese trabajo, Aufort lo convenció de postularse para ser Concejal de Trignac.

“Yo tenía un acercamiento con el alcalde, él me propuso junto a otro colega que seamos los encargados de la comunicación de la campaña, lo que es lo visual, sus discursos, imagen y cómo responder a la oposición; luego me pidieron que sea parte de la botera electoral, acepté después de algunas semanas de negociaciones”, explicó Sánchez.

Ese trabajo se tradujo en una victoria en primera vuelta. El triunfo tiene una connotación especial, ya que Sánchez ganó a través de una candidatura que no tenía ningún tipo de afiliación con alguno de los partidos políticos existentes en el sistema francés.

“En Francia tienes la oportunidad de hacerlo, la constitución francesa no lo prohíbe, solo debes inscribir tu candidatura a tiempo y constituir el número de candidatos que dice la ley, también a tu grupo debes ponerle un nombre, nuestro grupo de campaña era Juntos con Trignac”, fue lo exclamado por Sánchez.

UN MENSAJE Motivando a su pueblo Tras culminar su entrevista con LISTÍN DIARIO, Sánchez manifestó que su misión solo es una, enseñar a las nuevas generaciones de su natal Juan de Herrera es que aun siendo de un pueblo pequeño se pueden lograr grandes cosas.

​“Quiero que la gente vea mi historia para que vean la travesía de un dominicano que, a pesar de las limitaciones y demás precariedades, logró llegar de manera honesta. Que no sólo se llega por el camino rápido, que es mejor al paso y que dure y no un trote que canse”, exclamó Sánchez.

La victoria del dominicano en el sistema político francés se produce justo cuando en República Dominicana se debaten sobre si las candidaturas independientes son viables o no; llegando al punto de que, a pesar de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, el Congreso Nacional decidió eliminar todo lo relacionado a ese tema de la actual ley electoral.

“Yo estoy a favor de las candidaturas independientes, porque yo vengo de ganar de esa forma, el problema es que los partidos políticos se sienten amenzados, porque muchos influencers pueden quitarles la comida. Ahora bien se les debe dar la oportunidad a jóvenes y personas que socialmente tengan valores, que su conducta sea digna de representarnos porque sabemos que muchos de los que nos representan no tienen ni valores, ni dignidad, que muchos nos sentimos avergonzados con muchas autoridades que dirigen los pueblos y ciudades de nuestro país”, fue lo dicho por Sánchez al ser cuestionado sobre su parecer sobre las candidaturas independientes.