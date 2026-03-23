Incertidumbre en paradas del transporte tras anuncio de alza en pasajes y energía

Choferes y pasajeros consultados en distintas paradas del país reaccionaron este lunes ante el anuncio del presidente sobre un próximo aumento en los pasajes y la energía.

Durante un recorrido por diferentes rutas de transporte público que conectan la capital con diferentes regiones, los conductores coincidieron en que por el momento se mantienen a la espera de decisiones oficiales, mientras, intentan sostener el servicio sin aumentar de inmediato el incremento de costos a los pasajeros.

En las rutas urbanas, el encargado del control de autobuses en el kilómetro 9, Darío Mateo, afirmó que hasta el momento no se ha aplicado ningún aumento en los pasajes, aunque advirtió que todo dependerá de las medidas que se adopten en los próximos días.

Darío Mateo, encargado del control de autobuses en el kilómetro 9Raúl Asencio

“Hasta ahora aquí no hay aumento, hay que esperar a ver lo que va a suceder después pero hasta ahora no hay aumento”, expresó.

Por su parte, los usuarios mostraron preocupación ante lo que esto podría significar y lo que podría traer consigo a su economía. Un pasajero identificado como José, manifestó que aunque no está de acuerdo con los aumentos, siente que no tiene margen para oponerse.

“Imagínate tú, uno no puede hacer nada; si el Estado dice que va a haber aumento, uno no es nadie para cuestionar eso, pero si eso nos afecta a nosotros, imagínate a quien está desempleado como le va afectar eso”, comunicó.

Pasajeros en rutas con destino al kilometro 22 y 24Raúl Asencio

Sin embargo, esta situación ya se ha manifestado en algunas rutas como la que tiene destino a Haina, los pasajeros coincidieron en que antes el pasaje estaba a RD35 y ya para hoy está a RD$40. Es igual para la ruta de Isabela Aguiar, Herrera y Pintura, quienes confesaron que hace 8 meses el precio pasó de ser de RD$35 a RD$40 por igual.

“Nosotros somos conscientes y sabemos el conflicto que está pasando en el medio oriente, nosotros vamos a mantener el pasaje estable porque sabemos que nada es fácil y la situación en verdad está difícil y hay que tratar de aliviar el bolsillo de los clientes”, fueron las palabras de Juan Seliné, un motorista de una de las paradas ubicadas en la Duarte.

Williams Pérez Figuereo

El presidente de la CNTU, Williams Pérez Figuereo, explicó para Listín Diario que la situación responde en gran medida a factores externos, señalando que los conflictos internacionales que han estado concurriendo han impactado de forma directa la economía global, afectando tanto a nuestro país como también a países que son altamente dependientes de recursos que no produce.

Pérez Figuereo advirtió que esta dependencia de los combustibles fósiles coloca al país en una posición vulnerable, a pesar de contar con recursos naturales como el sol, el viento y el agua, que permitirían generar energía alternativa y reducir costos a largo plazo.

Asimismo, indicó que el sector transporte ha optado por “aguantar” la situación mientras se concretan posibles reuniones con las autoridades, proponiendo la firma de un pacto nacional que permita regular los precios y garantizar que, así como suben, también bajen cuando disminuya el costo del petróleo.