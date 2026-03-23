Feda impulsa siembra nacional e impacta a más de 2.3 millones de dominicanos

El director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Feda), Hecmilio Galván, destaco el papel de la institución en la promoción de cultura de la siembra y el apoyo a cientos de productores en todo el país en la conmemoración del Día Internacional del Bosque, bajo el Programa Salvando las Montañas.

Parte de las labores realizadas incluye la donación y siembra de 5.2 millones de plántulas de coco, cacao, café, frutales, forestales y decenas de miles de libras de semillas de hortalizas, contribuyendo a la seguridad alimentaria, el desarrollo de fincas, áreas verdes, la protección de cuencas hidrográficas y el impulso de cultivos estratégicos y nuevos.

Durante el Primer Encuentro Nacional de Cooperativas, Federaciones y Asociaciones Agropecuarias, Según indica la nota de prensa, Galván informó que el Feda ha formulado y ejecutado unos 149 proyectos locales, 71 de ellos con infraestructura física y unos 26 programas nacionales que impactan todas las comunidades de montaña, llano y costa del país.

La comunicación indica que estas acciones forman parte de una gestión que ha beneficiado a 583,262 personas de manera directa y a más de 2.3 millones de manera indirecta, impactando diversas comunidades en todo el territorio nacional.

“Estas cifras reflejan el compromiso del Presidente Luis Abinader con la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible del campo dominicano. Cada plántula y semilla sembrada representa vida, producción y futuro para nuestras comunidades”, dijo Galván.

Asimismo, Galván destacó que, a la fecha, el FEDA ha ejecutado 149 proyectos, con una inversión estimada de 370.5 millones de pesos, impactando de manera directa a más de 70 mil productores, asimismo, se han desarrollado 33 programas, con una inversión aproximada de 700 millones de pesos, beneficiando de manera directa a más de 500 mil productores y emprendedores en todo el territorio nacional.