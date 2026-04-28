Joel Embiid encesta 33 puntos y los Sixers se imponen a los Celtics

Joel Embiid anotó 33 puntos, Tyrese Maxey consiguió 25 puntos y 10 rebotes, y los Philadelphia 76ers evitaron la eliminación al vencer a los Boston Celtics 113-97 en el quinto partido de su serie de primera ronda de los playoffs el martes por la noche.

Paul George anotó 16 puntos y capturó nueve rebotes para los Sixers, séptimos cabezas de serie, que perdieron los partidos 3 y 4 en casa, quedando abajo 3-1 en la serie antes de regresar a Boston para mantener vivas sus esperanzas en la temporada.

El sexto partido se disputará el jueves por la noche en Filadelfia, donde los Sixers intentarán forzar un séptimo y decisivo encuentro en Boston el sábado.

En su segundo partido tras una apendicectomía de urgencia, Embiid ayudó a Filadelfia a remontar una desventaja de 13 puntos en el tercer cuarto. Después de anotar 13 puntos en el segundo cuarto, sumó 10 en el tercero y ocho más en el cuarto, cuando los Sixers protagonizaron una racha de 12-0 para convertir una ventaja de tres puntos en una ventaja de 15 puntos.

Jayson Tatum anotó 24 puntos y capturó 16 rebotes para Boston, mientras que Jaylen Brown anotó 22.

El martes, el presidente de los Celtics, Brad Stevens, fue nombrado Ejecutivo del Año de la NBA por segunda vez en tres temporadas, tras desmantelar el equipo que lo ganó todo hace dos años y devolver a Boston al segundo puesto en la Conferencia Este.

Los Celtics lo lograron a pesar de la ausencia de Tatum en casi toda la temporada regular, salvo en 16 partidos, mientras se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles.

Los Sixers no lograron clasificar a los playoffs el año pasado tras siete apariciones consecutivas en la postemporada, pero este año consiguieron el séptimo puesto con una victoria sobre Orlando en el partido de repesca. Ganaron con facilidad en Boston en el segundo partido, pero luego perdieron ambos encuentros en casa, quedando al borde de la eliminación.

Los Celtics llegaron a tener una ventaja de 11 puntos en el segundo cuarto y mantuvieron una ventaja de 13 puntos al comienzo del tercero. En ambas ocasiones, Filadelfia se acercó a una canasta, utilizando una racha de 15-3 para poner el marcador 66-65 a favor de Boston a mitad del tercer cuarto.

Los Celtics seguían con una ventaja de un punto al comenzar el último cuarto, cuando George anotó un triple que le dio a Filadelfia su primera ventaja desde el primer cuarto. Después de que dos triples de Sam Hauser mantuvieran a Boston cerca en el marcador, Hauser cometió falta sobre Quentin Grimes mientras este lanzaba un triple; los tres tiros libres iniciaron una racha de 19-5 que puso fin al partido para los Sixers.

Boston anotó solo 10 puntos en el último cuarto con un 3 de 22 en tiros de campo, después de haber encestado casi la mitad de sus tiros en los primeros 36 minutos.