Presentan resultados de Mesa de Seguridad

La Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Interior y Policía dieron a conocer en la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género algunos de los trabajos e intervenciones que se han realizado producto de estos encuentros donde son escuchadas las peticiones de los ciudadanos.

El encuentro se desarrolló en el Monumento Fray Antonio de Montesino y estuvo encabezado por la secretaria general del cabildo, Elizabeth Mateo; el viceministro de Convivencia Ciudadana, Antonio Palma; la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; y Dari Sánchez, viceministra del Ministerio de la Mujer.

La secretaria general señaló que la mayoría de los reclamos que se han presentado en los diferentes encuentros, se han evaluado y dado respuesta oportuna o se ha realizado la gestión correspondiente, incluyendo la licitación de algunas obras.

“Hemos impactado con estas reuniones de las mesas de Seguridad Ciudadanía y Género a 40 sectores del Distrito Nacional, nos presentaron 236 reclamos de los cuales el 96 % han sido de solución definitiva para los diferentes sectores”, dijo Mateo.

Asimismo, resaltó que se impactó 27 sectores con cerca de 10 mil luminarias, anunciando que en la segunda etapa del programa Sectores Iluminados Más Seguros se tiene contemplada la posibilidad de iluminar los sectores restantes hasta lograr tener todo el distrito iluminado.

Antonio Palma agradeció a todos los representantes de juntas de vecinos y autoridades de diferentes instituciones por el trabajo que se ha venido realizando durante meses en todos los sectores del distrito, sin importar el tipo de problemática que se haya reportado.

De su parte, la fiscal Rosalba Ramos dijo que le gusta siempre tener este tipo de acercamiento con los ciudadanos, haciendo el llamado de que, ante cualquier emergencia, se pueden acercar al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en caso de que los residentes necesiten expresar una problemática en un ambiente más privado.

Tanto Mateo como Palma iban respondiendo de forma simultánea a las peticiones que hacían los comunitarios durante la actividad y especificando las intervenciones que ya se han estado llevando a cabo.

Sánchez, en representación del Ministerio de la Mujer, manifestó que la entidad estará presente donde quiera que sea útil, incluyendo en esas situaciones expuestas esta mesa de seguridad.

Además, estuvieron presentes directores del cabildo, así como representantes de otras instituciones y líderes comunitarios.