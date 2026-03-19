República Dominicana y Francia cierran con éxito los ejercicios militares "DUNAS 2026"

Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y de la República Francesa clausuraron la vigésima edición de los Ejercicios Conjuntos y Combinados “DUNAS 2026”.

El evento, desarrollado en la Base Naval Las Calderas, se consolida como una tradición de alto valor estratégico que, durante dos décadas, ha fortalecido la interoperabilidad, la preparación operativa y la cooperación bilateral entre ambas naciones.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD; el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, ARD; la embajadora de Francia en el país, Sonia Barbry; y el jefe superior de las Fuerzas Francesas en el Caribe, Jean-Baptiste Soubrier.

También asistieron miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, el director general de la Policía Nacional y representantes diplomáticos.

Durante el acto, se rindieron los honores militares correspondientes, se interpretaron los himnos nacionales de ambas naciones y se presentó el informe final del entrenamiento.

El capitán de navío Yahjairy Ramírez Cabrera, ARD, destacó que esta edición representa la consolidación de un lenguaje operativo común en beneficio de la seguridad y estabilidad regional.

Por su parte, la embajadora Sonia Barbry subrayó que la República Dominicana es un socio clave para Francia en el Caribe.

Afirmó que la continuidad de los ejercicios durante veinte años evidencia un compromiso mutuo frente a desafíos como el crimen organizado.

El evento concluyó con la entrega de reconocimientos y una demostración operativa de las unidades terrestres, navales y aéreas participantes.