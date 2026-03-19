El 70% de los registrados en el Gran Santo Domingo no paga el agua

El suministro de agua potable en el Gran Santo Domingo no ha sido plenamente satisfactorio, ya que persisten zonas donde el acceso al servicio es inexistente. Tal es el caso de Santo Domingo Oeste, un municipio donde el líquido sigue siendo para las autoridades un desafío que aún no se ha logrado concretar.

Estas revelaciones fueron ofrecidas por el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, durante su participación en el Desayuno de Listín Diario, liderado por su director, Miguel Franjul, este miércoles.

Allí, junto a Marcelle Ríos, directora de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la CAASD; Luis Salcedo, asesor de Operaciones, y Fidel Sánchez, director de Comunicaciones, se abordaron los retos y limitaciones que afronta la institución que abastece del líquido a Santo Domingo y al Distrito Nacional.

"Pedro Brand y Los Alcarrizos son el gran reto para nosotros. Es el gran reto de producción de agua", manifestó. También incluyó a El Aguacate, Pantoja, La Cuaba y La Guayiga, localidades que pertenecen al populoso municipio capitalino de la zona oeste del país.

Agregó que estos sectores presentan estas dificultades debido a la falta de agua subterránea.

Sin embargo, esta situación solo es una parte del “reto” que ha asumido la CAASD, en el que se incluyen también la falta de un registro actualizado con los usuarios que reciben el servicio, la falta de ahorro de agua potable, la reparación y construcción de acueductos, tanques y pozos.

no paga el agua potable

En Santo Domingo y el Distrito Nacional no pagan el agua potable más de la mitad de quienes obtienen el servicio suministrado por la CAASD.

Felipe Suberví, director de la CAASD.Raúl Asencio

“El 70% de los registrados en el Gran Santo Domingo no paga agua”, declaró al Listín Diario Felipe Suberví.

Seguido a esto, indicó que “el agua es un derecho fundamental, pero la gente tiene que entender lo siguiente: Es un derecho fundamental, pero si el servicio del agua colapsa, el derecho fundamental va a colapsar”.

Por lo que puntualizó que es tiempo de romper el círculo de exigir y adquirir el agua potable bajo ningún costo.

“La justicia es un derecho fundamental y lo pagamos. La educación es un derecho fundamental y la pagamos; la vivienda y la pagamos. Entonces, el agua, que es tan importante como eso, ¿por qué no la pagamos?”, enfatizó Suberví.

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26 años desactualizados

El también dirigente político por el partido del oficialismo, Felito Suberví, culpó a que la falta de pago del agua en el Gran Santo Domingo se deba a que hasta el momento la institución tiene un sistema de registro desactualizado que data desde los años 2000.

“El catastro de la CAASD es del año 2000. Entonces, nosotros estamos haciendo el proceso de actualización de ahora”, explicó el director de la entidad que distribuye el suministro de agua en Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Desperdicios del agua

Durante el conversatorio, el director de la CAASD criticó la falta de conciencia eminente en el uso del agua potable en República Dominicana, en especial, en los municipios y respectivos sectores que les compete llevar el servicio, pero mientras esto sucede, otras localidades claman por el líquido.

“La población ha crecido y sigue creciendo; la gente, las empresas siguen creciendo, o sea, desarrollando y demandan más agua todos los días”, declaró a este diario. A su juicio, aunque la institución ha aumentado la proporción de agua en los distintos territorios, “la falta de conciencia” abunda en las comunidades.

“¿Usted quiere saber si hay agua en Herrera? Pase por Herrera, y tú vas a ver la acera y lo contienes con el chorro de agua como si fuera el río”, dijo.

apuntan a abastecer sectores

La CAASD produce alrededor de 20 a 22 metros cúbicos por segundo de agua al día, equivalentes a al menos 500 millones de galones diarios, y suministra, solo en Santo Domingo Este, cuatro metros cúbicos, es decir, 90 millones de galones, tras la rehabilitación del acueducto de Barrera de Salinidad.

Sin embargo, con el objetivo de mitigar la situación del agua potable a lugares que carecen del servicio, Suberví informó que se encuentra en licitación 28 pozos valorados en RD$289 millones 984 mil pesos para hacer posible la obtención del servicio.

Estas obras se encuentran distribuidas entre el Distrito Nacional y los municipios Oeste y Norte de la provincia Santo Domingo.

Asimismo, indicó que el proyecto beneficiará a “Gualey, Simón Bolívar, 24 de abril, Las Cañitas, Mejoramiento Social, Villa Agrícolas, Capotillo, Villa María, La Agustina, Barrio La Cementara, Arroyo Hondo Il y III, Cristo Rey y Los Girasoles en el Distrito Nacional. Además, en El Café de Herrera, Mirador del Oeste, Isabel Aguiar, Las Ruinas de Engomhe, Urbanización el Olimpo, en Santo Domingo Oeste; y Los Trinitarios en Villa Mella, y otras localidades”.

Tras consultar a los directivos de la CAASD sobre los pormenores del proyecto y cómo evalúan y escogen los lugares que proporcionarán la cantidad de agua suficiente para construir los pozos, señalaron que se valen de expertos y equipos rigurosos del área de hidrología.

“Tenemos un departamento de hidrología que tiene el levantamiento de todos los acuíferos del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Con el nivel de los acuíferos en las diferentes zonas se toman puntos de la comunidad”, explicó Luis Salcedo, asesor de operaciones de la CAASD.

Asimismo, indicó que en este proceso combina estudios técnicos, la colaboración comunitaria y monitoreo constante para asegurar la viabilidad y calidad del agua potable.