CAASD recupera acueductos y construye tanques para mitigar en tiempos de sequía

Parte de las propuestas del director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví, es la recuperación al 100% de los acueductos y tanques, así como la construcción de pozos para garantizar agua en los días de sequía.

Suberví, durante el Desayuno de Listín Diario, encabezado por el director Miguel Franjul, destacó que al cerrar el 2026, los acueductos del Sistema de Barrera de Salinidad, Isa-Mana, Valdesia, Duey, Haina-Manoguayabo e Isabela estarán rehabilitados al 100%.

“El 100% de los acueductos de la CAASD lo vamos a dejar totalmente rehabilitado; se acabó un subidón de voltaje, se quemó un equipo, no, un subidón de voltaje, se apaga el equipo. Porque tienen monitoreo en el agua y tienen monitoreo en la casa. Hay un centro de monitoreo para ver”, manifestó, durante el desayuno con Listín Diario.

Actualmente, el acueducto de Haina-Manoguayabo, que alimenta la circunscripción 1 y parte de Santo Domingo Oeste, está en un 40% de su capacidad, generando 91 millones de galones diarios (de 2 a 4 metros cúbicos por segundo). Este será entregado entre septiembre y octubre.

“Desde el 1992 no se le pone la mano de rehabilitación; se instalaban equipos que debían durar de 10 a 15 años y tiene 30, entonces se pasan las gestiones remendando, pero si se quema un motor, se pierden 500 litros de agua”, destacó.

Felipe Suberví y Miguel Franjul.Raúl Asencio

prevención para tiempos de sequía

Se está haciendo un dique que está listo para finales de año y conectado al río Huguero, que producirá 50 litros de agua.

“Ya estamos en el proceso de construcción del dique; lo último, ya todas las tuberías están colocadas; la colocación del tanque se hizo; lo que estamos ahorita trabajando en el dique”, expresó.

Además, para precaución en tiempos de sequía, la CAASD está realizando conexiones con Manoguayabo, también de ser utilizado el sistema de agua de Valdesia para abastecer los sectores.

Entre las conexiones que realizará la institución está conectar el acueducto de la región de San Luis, que tiene unos seis metros cúbicos, para que uno de estos, pase a Santo Domingo Norte, ya que el 90% de la producción del agua es por pozo.

Para mitigar la sequía en Pantoja, la institución cambió las tuberías de 12 pulgadas por otras de 20 pulgadas, para aumentar la cantidad de agua y así mejorar el servicio.

Nos quedan dos o tres calles todavía que estamos viendo cómo vamos a terminar de ir adelante. Entonces le hicimos una instalación, cuando cambiamos la tubería, y es una instalación de Valdesia”, explicó.

sistema de pozos

La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo sorteó 28 pozos para servicio de agua potable, igual número de sectores, con una inversión de RD$289 millones 984 mil.

El funcionario explicó que se trata de 28 construcciones y electrificación de pozos en el Distrito Nacional y los municipios Oeste y Norte de la provincia Santo Domingo, seis de ellas valoradas en RD$10 millones 467 mil y las restantes 22 en RD$10 millones 326 mil, obras que serán ejecutadas por ingenieros y pequeñas empresas del Gran Santo Domingo.

“En esta etapa, hay alrededor de 11, 9 o 10 pozos que están identificados en sectores donde tienen problemas en tiempo de sequía”, explicó el funcionario.

Para finales de año se espera que todos los pozos estén listos.

"La forma más rápida para poder pasar los procesos de compra que son más expeditos, porque aquí no es lo que tenemos que dar agua, vimos la oportunidad, también de dar la oportunidad a los que no han tenido oportunidad de participar y trabajar en el Estado”, dijo.

Aparte de los 28 pozos sorteados a ingenieros externos a la institución, la CAASD se encuentra construyendo otros 20 adicionales, tres que producirán alrededor de 600 galones por minuto; entre los tres abastecerán a los girasoles y una parte de la segunda parte de este sector.

“Los girasoles, nosotros vamos ahora a hacer un rebombeo. En principio queríamos un tanque, pero era muy costoso y lo que vamos a hacer es un rebombeo. Ya conseguimos el solar a una altura; se hace una cisterna. Entonces, de fundación que está al lado de los girasoles”, contó.

La institución se encuentra en proceso de licitación de campos de pozo en La Joya y Los Marinos; estos darán agua en un 25 o 30% a Santo Domingo Este y parte de San Luis.

construcción de tanques

Frente al Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, la CAASD construirá un tanque que regulará más de 7 millones y medio de agua; en la otra parte del terreno recrearán un parque como el famoso Cristo Park.

Para la comunidad de Las Cañitas están creando una cisterna. Mientras en Villa Juana, María Auxiliadora y parte de Guachupita contarán con un tanque de agua que estará alimentado de una cisterna a través de un sistema de bombeo.

"El de María Auxiliadora está listo para funcionar, pero nos dimos cuenta de que hay una deficiencia en presiones en Guachupita y demás; viendo eso, hicimos un levantamiento de una cisterna para hacer un rebombeo igual listo. Entonces se va a aumentar la presión a la línea”, manifestó.

La CAASD tiene 550 sistemas de bombeo entre pozos y plantas.

sistema sanitario y cañada

Para mejorar el sistema sanitario del Gran Santo Domingo, el ingeniero Felipe Suberví sometió a licitación varios camiones hidrosuccionadores, por la alta demanda de hidroestructuras.

En cuanto a las plantas de salinidad, se entregó en Santo Domingo la correspondiente a Hainamosa; se están desarrollando unas redes de aguas residuales en Invivienda, Villa Liberación y se está desarrollando la planta de tratamiento de San Luis que tiene una inversión de RD$ 300 millones.

“Acabamos de licitar las redes de aguas residuales de Villa Juana, Villa Agrícola y Villa Consuelo; se invirtieron RD$300 millones en cada sector. Estamos hablando de RD$900 millones que se van a invertir en cada sector y en la línea de Jacobo Majluta costará más de RD$560 millones”, dijo.

Se están construyendo cuatro plantas de tratamiento en Lotes y Servicio en Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos Sur, Hato Nuevo en Manoguayabo y Caballona en Santo Domingo Oeste. Además de hacerse un levantamiento para rehabilitar la planta de tratamiento de Los Tres Brazos.

Hasta la fecha, 45 kilómetros de cañadas han sido intervenidos en la provincia de Santo Domingo y Suberví se puso como meta completar al menos 62 kilómetros de cañadas intervenidas.