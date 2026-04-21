Caso Calamar: Tribunal decidirá el 29 de mayo si envía a juicio al exsenador Rafael Calderón

La jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional se reservó el fallo de la audiencia preliminar que fuera separada contra el exsenador Rafael Porfirio Calderón, implicado en el caso Calamar.

La magistrada Altagracia Ramírez fijó la lectura de la decisión para el próximo 29 de mayo de 2026, a las 9:00 de la mañana.

La jueza, tras concluir la etapa de conocimiento de pruebas y alegatos presentados por el Ministerio Público y la defensa técnica, dejó el caso en estado de fallo.

En la audiencia, el Ministerio Público, representado por la fiscal Rosa Alba García, solicitó al tribunal dictar auto de apertura a juicio en contra del exsenador por Azua.

Mientras que el abogado del imputado, doctor Wilson Beriguete, solicitó al tribunal rechazar el pedido del ministerio público y que, en consecuencia, se dicte un auto de no ha lugar a su favor.

Rafael Calderón, cuyo proceso fue desglosado originalmente del expediente principal debido a complicaciones de salud, es acusado de participar en la red que presuntamente defraudó al Estado dominicano con más de RD$19,000 millones de pesos.

Cabe destacar que el mismo tribunal se reservó para el 29 de mayo a las 3:00 de la tarde el fallo en torno al proceso principal seguido en contra de los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, entre otros imputados.

Además, figuran como acusados el abogado Ángel Lockward, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, Claudio Silver Peña (exdirector de Catastro), Aldo Antonio Gerbasi (exfuncionario de Hacienda).

También Julián Omar Fernández (exencargado de juegos de azar), Roberto Santiago Moquete, Alejandro Constanzo, Marcial Reyes y los hermanos Fernández de Paola, entre otros.

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