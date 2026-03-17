Narciso Isa Conde dice que se encuentra estable y será operado del pómulo derecho

El dirigente de izquierda, Narciso Isa Conde informó que mientras se trasladaba a una actividad en la provincia de San Cristóbal sufrió una caída “por una irregularidad en el asfalto y la aproximación de un vehículo”, lo que ocasionó un golpe en su cara.

Explicó a través de un comunicado que, tras recibir atención en un centro de salud de esa provincia, fue trasladado al Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) donde detectaron fractura en el pómulo derecho.

Ante esto, Isa Conde indicó que será sometido a una cirugía menor.

“Por el momento estoy estable y en buena medida en la normalidad, con actividades públicas cotidianas suspendidas”, escribió en una información compartida con los medios.

Por último, dijo que seguirá informando sobre el resultado de su procedimiento quirúrgico.