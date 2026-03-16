PLD critica alza de combustibles y exige al Gobierno un plan para los efectos del conflicto en Irán

Tras el incremento de RR$5.00 por galón para las gasolinas regular y premium, así como para el gasoil regular y óptimo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó y criticó la estrategia gubernamental para mitigar los efectos del conflicto en Medio Oriente.

El conflicto se inició con los ataques entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán desde el pasado 28 de febrero y parece encaminada a prolongarse en el tiempo.

Por tal motivo, este lunes, el partido morado expresó su preocupación ante una crisis que, alegan, "ya empieza a sentir el país", durante una conferencia de prensa sobre las acciones ejecutadas por el gobierno en los últimos días, realizada en la sede del partido opositor.

"El gobierno dominicano dijo hace un tiempo que estaba cubierto el tema del subsidio de combustible. Sin embargo, vemos que en solo 15 días, un petróleo que subió, aumentó a RD$5 los combustibles", sostuvo el secretario de Energía y Mina, Martín Santos; al tiempo declaró: "Yo me hago la pregunta: durante casi cinco años los combustibles han estado fijados por debajo de 70 dólares. ¿Por qué solamente con 15 días suben los combustibles?"

Ante estas interrogantes, Santos indicó que el precio de los combustibles no está siendo calculado de la forma correcta.

"El gobierno no está realmente asumiendo el costo, como dijo, porque es imposible que, porque hayan subido los combustibles solamente dos semanas, ya estemos viendo un aumento en el combustible", dijo.

Señaló que el alza de precios en el combustible se evidenciará en los pasajes del transporte público.

Exigen un plan de gobierno

Durante la rueda de prensa, el dirigente y candidato a la presidencia de la República por el PLD, Luis de León, manifestó que es necesario que el gobierno ejecute un plan ante los efectos de la crisis del petróleo, evidenciada en el costo de los combustibles.

"Frente a los acontecimientos de guerra de Estados Unidos, Irán e Israel, que presente (el gobierno) una propuesta de prevención, una propuesta que haga menos fuertes las consecuencias económicas y sociales que va a producir el petróleo", expresó.

Seguido de esto, recomendó a los partidos opositores hacer frente a los acontecimientos que está generando el conflicto en Medio Oriente en el país.

"Es necesario que los partidos políticos asuman la gobernabilidad porque, por encima de todo, está la paz y la tranquilidad del país, está la convivencia y la estabilidad económica, por lo cual creemos que debe empoderarse la oposición toda y presentar un plan y dejar de criticar, presentar un plan activo", dijo.

De su lado, el exministro de Energía y Minas, Rubén Jiménez Bichara, sugiere que, para mitigar el impacto negativo de la crisis en Medio Oriente, el Gobierno debe administrar las reservas del combustible.

"Si hay reserva, saber administrarlas y, en el caso de la energía, el control de las pérdidas es lo que digamos que hace que duplique el impacto de los precios, porque tú estás perdiendo entonces una energía que, por el costo del combustible, te sale muy costosa", explicó Jiménez Bichara.