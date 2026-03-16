Drones sustituyen a “coyotes” para guiar a migrantes en frontera sur de EEUU

Los drones se convierten en una nueva herramienta del tráfico de migrantes en la frontera sur entre México y Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses alertaron que esta tecnología está reemplazando a los tradicionales “coyotes” que guiaban a los grupos a través del Valle del Río Grande, en Texas.

“Entre más tecnología hay para que ya no se use el típico guía y simplemente usar uno de los drones es lo que hemos estado viendo más”, explicó el jefe adjunto de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle del Río Grande, Oscar Escamilla.

Los traficantes ahora utilizan drones para dirigir a los migrantes mientras cruzan el río, sin necesidad de que un guía los acompañe físicamente.

“Uno de los problemas o desafíos que hemos tenido este año y es una de las cosas de mucho interés para nosotros son los drones”, afirmó a periodistas latinoamericanos.

La preocupación de los agentes, principalmente, gira en torno al riesgo que enfrentan los migrantes al cruzar sin alguien que pueda ayudarlos en caso de emergencia.

“Cuando el grupo cruza (el río), si uno de los migrantes necesita ayuda, ahí no hay nadie para que les ayude”, dijo.

“Lo miramos como un desafío: cómo poder combatir la ausencia de un guía que puede siquiera parar el grupo, darle primeros auxilios a la persona y para nosotros ha sido un problema que ha crecido a través de los meses y de los años”, agregó.

Escamilla fue entrevistado por periodistas latinoamericanos durante una visita a la sede de la Patrulla Fronteriza, sector Valle del Río Grande, como parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma de periodismo Inquire First.

Vigilan a agentes

Los drones permiten a los traficantes observar los movimientos de los agentes desde el lado mexicano de la frontera y detectar las áreas más vulnerables del Valle de Río Grande.

Los operadores elevan los drones a gran altura para obtener una mejor vista del terreno estadounidense. Desde allí identifican dónde se encuentran los oficiales y cuáles son las áreas menos vigiladas para intentar empujar a los grupos hacia esas zonas.

“Quisiera decir que esto es un problema simplemente en ciertos locales del sector, pero es un problema que se está expandiendo a través de los meses y de las semanas. Sigue creciendo más y más este problema para nosotros”, subrayó Escamilla.

En algunas zonas, los agentes han detectado hasta dos o tres drones operando al mismo tiempo. Según Escamilla, esto suele indicar que distintos grupos están intentando cruzar simultáneamente a Estados Unidos.

Para enfrentar esta situación, la Patrulla Fronteriza está entrenando a sus agentes para identificar estos dispositivos.

“El mejor sensor va a ser el sensor humano, los agentes”, dijo Escamilla.

Además, el sector cuenta con sistemas de sensores a lo largo de las 277 millas del río que alertan cuando se detecta la presencia de drones. Cuando eso ocurre, los agentes se despliegan en las áreas cercanas para intentar interceptar los cruces.

Sin embargo, las autoridades reconocieron que las leyes limitan algunas acciones contra estos dispositivos.

Cuando un dron cruza al lado estadounidense, los agentes tienen autoridad para obligarlo a regresar hacia su operador. Pero en la mayoría de los casos los dispositivos permanecen del lado mexicano.

El sector del Valle del Río Grande es una de las zonas más extensas y complejas de la frontera sur de Estados Unidos. También ha sido durante muchos años uno de los principales puntos de entrada para migrantes.

Allí operan más de 3,300 agentes federales de la Patrulla Fronteriza, apoyados por unos 2,000 soldados del Departamento de Guerra.

En la zona operan más de 3,300 agentes federales de la Patrulla Fronteriza.EXTERNA

El área bajo su responsabilidad abarca cerca de 37,000 millas cuadradas y 277 millas del río que marca la frontera entre ambos países, desde la desembocadura en Matamoros hasta la presa Falcón.

La región incluye 34 condados, nueve estaciones de la Patrulla Fronteriza, dos puestos de inspección en carreteras hacia el interior del país y unas 115 millas de muro fronterizo.

A pesar de los nuevos desafíos tecnológicos, las autoridades sostuvieron que la migración irregular ha disminuido y que la aplicación de las leyes migratorias ha provocado que muchas personas no intenten cruzar hacia Estados Unidos.

Durante el presente año fiscal, al menos 6,000 personas que llegaron al río decidieron regresar a México tras ver la presencia de agentes en la zona. En el año fiscal anterior, esa cifra alcanzó las 14,000.

“Toda la policía fronteriza está experimentando uno de los tiempos más seguros en la historia del país con números que tenemos de migrantes, llegando a los Estados Unidos, han sido de los más bajos que hemos registrados en mucho tiempo”, dijo Escamilla.

En lo que va del año fiscal, las autoridades han arrestado 5,832 migrantes en el Valle del Río Grande, según cifras oficiales.