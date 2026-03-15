Feminicidio-suicidio consterna a la comunidad Comedero Arriba en Fantino

Un hombre mató a su expareja y luego se suicidó, en el distrito municipal de Comedero Arriba, en Fantino, provincia Sánchez Ramírez, lo que ha consternado a esa comunidad.

De acuerdo con informaciones preliminares obtenidas en el lugar, Manauri Castillo, conocido en la zona como “Manauri el carnicero”, habría llegado a la vivienda de su expareja, identificada como Wanda Rosa, donde presuntamente le realizó disparo que le provocó la muerte.

Según versiones iniciales, tras cometer el hecho el hombre se habría quitado la vida.

Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional, agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), representantes del Ministerio Público y el médico legista, quienes realizaron el levantamiento correspondiente.

Posteriormente, ambos cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en San Francisco de Macorís, donde se les practicarán los procedimientos forenses correspondientes.