Policía apresa a dos de cuatro presuntos asaltantes de colmado en Navarrete

Miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional apresaron la madrugada de este sábado a dos, de los cuatro presuntos delincuentes, que habrían participado en un asalto contra varias personas en un colmado del municipio de Navarrete, en esta provincia.

Los detenidos fueron identificados como Luciano Mendoza Santos, alias “Edison”, de 32 años, y Andrés Mendoza Sánchez, de 30, ambos dominicanos, quienes fueron arrestados durante un operativo realizado en la comunidad de Navarrete.

Presuntos detenidos

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, los apresados formarían parte de un grupo de cuatro individuos que, con el rostro cubierto y desplazándose en motocicletas, irrumpieron en el establecimiento comercial, donde despojaron de sus pertenencias a varias personas que se encontraban en el lugar.

Tras cometer el asalto, los implicados emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Durante el operativo de captura, agentes del Dicrim ocuparon una de las motocicletas que presuntamente habría sido utilizada para perpetrar el atraco, además de varias sustancias narcóticas, las cuales serán remitidas a las autoridades competentes para los análisis correspondientes.

La Policía informó que mantiene activa la búsqueda de los otros dos presuntos implicados, con el objetivo de apresarlos y someterlos a la acción de la justicia.

En tanto, los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.