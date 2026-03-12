Carolina Mejía “no escucha las demandas de los buhoneros” de la Duarte según representante

"Lo que quieren es abusar de los que trabajan", Luis Aquino, buhonero de la Duarte.

La asociación de buhoneros de la avenida Duarte, la federación de trabajadores del comercio en la economía informal (FENTEC) y otros conglomerados se unificaron para protestar por acciones del ayuntamiento contra los puestos frente a las tiendas de la avenida.

Mesas destruidas, casetas cerradas y maniquíes rotos y según clientes habituales "la Duarte se ve vacía como si fuera domingo" más de 60 buhoneros han sido retirados en un tiempo de tres meses según Sandy Encarnación, secretaria de la federación de la federación de trabajadores de comercio.

Convocaron a la prensa en el recinto de la federación, donde asistió una cantidad representativa de los buhoneros con sus uniformes para mostrar el apoyo a la denuncia pública de sus dirigentes.

Buhoneros de la avenida Duarte.Leonel Matos

"Convocamos esto debido a una amenaza de desalojo de los buhoneros de la Avenida Duarte. Estas organizaciones indicamos que la medida ejecutada es un abuso, según lo que nos dijeron en el pasado el compromiso por parte de las autoridades del Distrito Nacional de construir una plaza o módulo en la Avenida Duarte", dijo Tomas Cherry Morel, presidente del FENTEC.

Cherry recordó el viaje a Ecuador dirigido por David Collado como alcalde y las promesas de módulos para los locales ambulantes; dichos procesos no se han cumplido en su totalidad y solo reciben amenazas de perder sus trabajos.

"Viajaron a Ecuador en la gestión de David Collado, siendo alcalde del Distrito Nacional, y se comprometieron a construirle plaza o módulo, reparación de módulo en la Avenida Duarte. Se inició el primero y segundo proceso en la Avenida París. Luego, en la actual gestión de Carolina Mejía, se inició el proceso desde la México hasta la París, más la reconstrucción de la plaza de los libros, del área de los lectores", afirmó.

Desde hace tres meses han recibido desalojos que iniciaron con "migrantes haitianos con documento y sin documento". La Dirección del Espacio Público ha estado "reprimiendo y quitando los puestos a los buhoneros".

El caso que da pie a la rueda de prensa del FENTEC es el recorrido que hizo la alcaldía nacional en la madrugada para despojar la avenida Duarte de los puestos ambulatorios.

"El martes en la madrugada, a las 2.40 de la mañana, se tiró una unidad de espacio público y desalojaron cuatro módulos de los buhoneros que están debidamente censados por la alcaldía del Distrito Nacional", comunicó la federación.

Le hicieron un llamado a Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, para que tenga la "delicadeza" de recibirles y responder a sus necesidades para continuar con sus trabajos.

Sandy detalló que muchos de los empleados ambulantes tienen “20 y 30 años aquí y los quieren jubilar con una indemnización que no da para ni estar una semana en su casa; ningún buhonero va a dejar su puesto para después no tener cómo sustentarse”.

Sandy Encarnación, secretaria de la asociación de Buhoneros.Leonel Matos

"A la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, que detenga la represalia. Hemos enviado varias comunicaciones a la Honorable Alcaldesa del Distrito Nacional y ni ha delegado a un funcionario competente, pero mucho menos ella ha tenido la delicadeza de recibir una comisión de los buhoneros para resolver este problema", explicó.

El conglomerado expresó que si sus demandas no son tomadas en cuenta, irán hasta el Palacio Nacional la próxima semana para protestar por las promesas que no les han cumplido y las declaraciones por parte de la alcaldía de no construir los módulos en la avenida Duarte.

“La próxima semana vamos a tomar acciones, primeramente con una huelga frente al Palacio Nacional. Porque el presidente Luis Abinader, que se comprometió en la última etapa de inauguración de la París a construir 100 módulos para los buhoneros de la Avenida Duarte, no lo ha hecho. Explico.

La sorpresa para nosotros es que la alcaldesa dice que no va a haber construcción, que no va a haber reparación ni remontamiento en la Avenida Duarte”, dictaron.

¿Qué dicen los comerciantes en la avenida Duarte?

Mesa vacía en la avenida Duarte.Leonel Matos

Reporteros del Listín Diario realizaron un recorrido por la avenida Duarte para escuchar las denuncias de los comerciantes del sector. Según la mayoría de comercios representantes del ayuntamiento está haciendo redadas en la madrugada para retirar los puestos de los buhoneros.

Esto lo confirma Luis Aquino, dueño de una mesa en la acera de la avenida Duarte, que dice: “Solo se llevan la mesa de haitianos”. “Están cometiendo un abuso con el hombre de trabajo, en vez de abusar de nosotros (las autoridades) deben buscar alternativas, pero no esperar que sea medianoche para sacarnos, antes de ayer (el 9 de marzo) se llevaron el puesto de al lado, era de una haitiana sin papeles que tenía la mesa alquilada, a mí me preguntaron y yo les enseñe mis papeles, aparte mi mesa es comprada”.

“Es su forma de ellos ganarse la vida; ellos no dejan basura aquí, cuando termina su jornada la recogen. Somos nosotros (los de tiendas establecidas) los que dejamos bolsas grandes de basura en la noche para que el ayuntamiento las recoja”, detalló Adela Mateo, cajera de una tienda de variedades en la zona.

Mesas de los buhoneros destruidas en la avenida Duarte.Leonel Matos

Pero Jochy Mateo difiere de esta opinión: “Ellos dejan basura y las autoridades no quieren lo que es ilegal; ellos dicen que no alquilemos las mesas a personas ilegales (indocumentadas)”.

Una extranjera de nacionalidad china dijo que el problema radica en el tamaño de las mesas “unas mesas gigantes que toman toda la esquina cuando la calle es doble vía, eso no está bien, además nosotros pagamos impuestos y ellos nos tumban la venta”.