Viajes en yola desde RD “son bastantes consistentes”, pero menos logran llegar a tierra

Los viajes ilegales por mar desde República Dominicana se mantienen “estables” y “son bastantes consistentes”, según oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), que interceptan en promedio una embarcación al mes con personas provenientes del país caribeño.

La división de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP (AMO) se encarga de detectar e interceptar embarcaciones sospechosas en el mar, muchas veces en coordinación con la Guardia Costera.

“Hay un promedio de alrededor de una detención al mes de personas provenientes de República Dominicana en el mar”, dijo el oficial J. Buell, supervisor de AMO en Miami, sin ofrecer más detalles.

Explicó que los viajes ilegales desde ese país no muestran en la actualidad cambios importantes y que las intercepciones de embarcaciones dominicanas han sido una constante durante años.

“Siempre ha pasado. Siempre hemos tenido ese encuentro”, afirmó J. Buell.

Oficiales de la división de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP (AMO) explican a periodistas latinoamericanos cómo operan en la frontera marítima de Florida, donde interceptan embarcaciones ilegalesfuente externa

Consultado sobre si esta práctica ha aumentado o disminuido recientemente, respondió que el flujo quizás ha cambiado por las operaciones letales del Departamento de Guerra contra presuntas lanchas narcoterroristas en la región.

“Quizás ha cambiado un poco, solo por toda la actividad que está pasando con el Departamento de Guerra, pero (las intercepciones) son bastantes persistentes”, dijo.

El oficial añadió que los cambios recientes en la actividad migratoria se observan principalmente en otras zonas del sureste de Estados Unidos, especialmente en la frontera terrestre.

“Para nosotros en AMO no sentimos tanto los efectos en comparación con lo que podría estar pasando en el sureste, en la frontera de tierra”, explicó.

El supervisor de AMO habló del tema durante una sesión informativa con periodistas latinoamericanos como parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado estadounidense y la firma de periodismo, Inquire First.

Los viajes ilegales desde República Dominicana son una práctica frecuente en el país. Dominicanos y haitianos recurren a las llamadas yolas —pequeñas embarcaciones de pescadores— que suelen ser utilizadas para transportar personas, principalmente hacia Puerto Rico.

Menos embarcaciones llegan a tierra

Los viajes ilegales por mar que logran tocar tierra en la frontera marítima de Florida han disminuido en comparación con el año pasado, según autoridades estadounidenses.

“A veces tenemos barcos, lanchas, que llegan aquí (Florida). Pero han sido muy pocos en comparación con el año pasado”, dijo la oficial de la Patrulla Fronteriza en Miami, Stephanie Anaya, sin ofrecer datos.

Según la agente, en los últimos meses el enfoque operativo de la Patrulla Fronteriza se ha concentrado más en las rutas terrestres que en las marítimas.

Al menos 4,000 arrestos registró la Patrulla Fronteriza en Miami durante enero de este año fiscal, superando a territorios como El Paso, Río Grande y San Diego.

“No hemos tenido a nadie que quiera venir así por el agua. Nuestro enfoque ha sido más por carretera”, señaló.

La razón, explicó, es que muchas de las embarcaciones irregulares son interceptadas antes de llegar a territorio estadounidense, una tarea que recae principalmente en la Guardia Costera.

“Ellos han interceptado barcos que no llegan aquí a Florida. Entonces es algo muy diferente”, dijo.

Cuando la Guardia Costera intercepta una embarcación en el mar, procesa a las personas a bordo y puede devolverlas a su país de origen, lo que evita que lleguen a tierra firme. Solo cuando un grupo logra llegar a Florida interviene la Patrulla Fronteriza.

“Si llegan aquí al estado de Florida, entonces sí es algo que la Patrulla Fronteriza arrestaría y procesaría”, precisó Anaya.

Vigilancia por mar y aire

Tanto AMO como la Guardia Costera dependen de la cooperación conjunta (e internacional) para cubrir las zonas marítimas de EEUU.

“Somos pequeños. Guardia Costera también es una organización relativamente pequeña y hay mucha agua y mucho espacio que cubrir”, señaló.

Para ampliar la vigilancia, la unidad también opera aeronaves desde varios puntos estratégicos del Caribe. Entre ellos mencionó Puerto Plata, en República Dominicana, y las Islas Turcas y Caicos.

Desde esas bases, los aviones patrullan amplias áreas marítimas y detectan actividades sospechosas, como tráfico de personas o narcotráfico.

Cuando una embarcación es identificada, los aviones guían a los buques de la Guardia Costera para realizar la intercepción.