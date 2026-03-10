Sanz Lovatón: No estamos preocupados por guerra en Irán, RD tiene reservas adecuadas de petroleo

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, dijo que la guerra de Oriente Medio es una situación de fuerza mayor pero que la República Dominicana está preparada para sortearla.

"La República Dominicana está preparada, el gobierno está minuto a minuto al tanto de todo lo que está sucediendo y nosotros nos estamos ocupando pero no estamos preocupados.

Nosotros tenemos un nivel de abastecimiento (de petroleo) muy adecuado, muy satisfactorio. No tenemos preocupaciones con eso", dijo el funcionario.

El ministro dijo que lo que estamos viviendo con el conflicto de Medio Oriente es la clásica definición de lo que llaman en todos los contratos del mundo "fuerza mayor". "Esto es una situación de "fuerza mayor" que nadie podía predecir, que nadie podía controlar... Sin embargo, la República Dominicana cuenta con una cadena de abastecimiento segura", dijo.

El funcionario señaló que el gobierno dominicano está muy al tanto de todo lo que está pasando y que tiene razones para estar tranquilos y confiar en la economía dominicana y en su robustez frente a estas calamidades externas. "Ya (las) hemos sorteado en el pasado, como en la guerra de Ucrania y Rusia, donde también pudimos salir con niveles de estabilidad, sin mayores sobresaltos", dijo.

Estas declaraciones se dieron en el hotel Intercontinental por el lanzamiento del Plan de Atracción de Inversión Extranjera Directa para la economía de tecnologías de la información y la comunicación, un proyecto descrito como una “labor histórica” que busca el crecimiento de la economía nacional y un puente para rentabilizar las industrias extranjeras en suelo dominicano en innovaciones mundiales.

“Una labor histórica, la promoción de la economía dominicana; esta es la invitación hacia la inversión en lo que llamamos en STEM, o inversión en tecnología de última generación, para acercar la productividad dominicana a los centros de producción más avanzados, más innovadores del mundo”, expresó Lovatón.

Sanz Lovatón explicó que se estudiaron otras economías parecidas a la nuestra en materia de crecimiento legal y productivo para que el plan tecnológico tenga bases tangibles.

“La innovación ya no es una decisión estratégica, se ha realizado una comparación de economías parecidas a la nuestra, economías con las que queremos compararnos y de las que queremos aprender, para ver cuáles son las medidas en política fiscal, para que los llamados STEM pongan un ojo en nuestra media isla, como ya lo han hecho Google, principales empresas del mundo logístico, del mundo agrícola y del mundo textil”, dijo el ministro de Industria y Comercio.

Organizaciones internacionales que participaron en el proyecto

El programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD) envió a su representante en la República Dominicana, Ana María Díaz, que explicó la importancia de estos pasos a la economía mundial y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (agenda 2023) en las tecnologías que aportan espacios de trabajos dignos.

“Esto tiende a potencializar la fortaleza que tiene nuestro país en recibir este tipo de inversión. Conectamos este ingenio al mundo, con más de 10 millones de suscripciones a Internet móvil registradas. La economía comunitaria potencia a los trabajadores que son parte del ecosistema con espacios dignos”, comentó Díaz.

El Foro Económico Mundial participó en la creación del proyecto desde la supervisión con el economista Adolfo Romero, que mostró el aporte de este proyecto en la “retención de cerebros”; los jóvenes optarán por trabajar en el país y potencializar la economía tecnológica.

Personalidades en el evento

En la actividad estuvieron presentes Enrique Arzo, director del Conservatorio Nacional de Personas Fractas; Alejandro Pena, presidente de la Fuerza Aérea de Chile y los viceministros Daniel Peña y Johan Esqueletos.