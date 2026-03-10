Alcaldía retira reductores de velocidad en Los Próceres con Colombia

La Alcaldía del Distrito Nacional inició este martes el retiro de los reductores de velocidad que habían sido colocados recientemente en el entorno de la intersección de las avenidas Los Próceres y República de Colombia, en las proximidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Tras un recorrido por esta zona, se pudo observar al personal del ADN trabajando en el levantamiento de estas estructuras instaladas en el suelo de las vías, las cuales habían generado opiniones negativas por parte de los conductores y transeúntes que circulan diariamente por el lugar.

En el área solo se encontraba una brigada realizando los trabajos de retiro de los reductores.

Los reductores fueron colocadas con el objetivo de obligar a los vehículos a disminuir la velocidad y así prevenir accidentes en un punto de alto flujo vehicular, especialmente en horas pico. Sin embargo, algunos conductores manifestaron que su presencia también provocaba lentitud en la circulación y filas de automóviles.

Mientras se realizaban los trabajos de retiro, el tránsito continuaba fluyendo con la asistencia de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes se encontraban en el área procurando mantener el orden vehicular.

Se pudo observar cómo los conductores que transitaban por la zona mostraban sorpresa al momento de pasar por el lugar, ante la rápida decisión de retirar los reductores.

Asimismo algunos conductores consideraron que la medida inicial buscaba mejorar la seguridad vial, mientras los demás se inclinaban en que afectaba la fluidez del tránsito.

Hasta el momento, la Alcaldía del Distrito Nacional y las autoridades municipales no han ofrecido informaciones acerca del presupuesto que se invertió para colocar estos reductores y a su vez para quitarlos. Tampoco brindaron una explicación oficial sobre las razones del retiro de estos, y si se implementará alguna otra medida para mejorar la seguridad vial en esta concurrida intersección del Distrito Nacional.