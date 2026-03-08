Gobierno entrega la Medalla al Mérito a 22 destacadas mujeres dominicanas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno dominicano reconoció a 22 destacadas mujeres en la XLI Entrega de la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana.

Durante este acto se reconoció a mujeres cuya trayectoria ha contribuido al progreso del país y se realizó en honor al centenario del natalicio de Minerva Mirabal, recordándola como símbolo de resistencia, oposición y libertad frente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Además, se presentó su legado como una inspiración vigente para las nuevas generaciones de mujeres y jóvenes dominicanas que continúan abriendo caminos en la vida pública, social y económica del país.

Esta distinción, otorgada cada año en el marco de las conmemoraciones del 8 de marzo, fue instituida mediante el decreto 30-13, y registró una numerosa participación, con 250 mujeres postuladas en 22 categorías, en las cuales se resaltó la contribución de esta diversidad femenina en cargos y áreas del ámbito social, económico, cultural y comunitario del país.

“Nadie puede desconocer la fuerza interna de su pueblo, ni sus valores, todo el que la desconozca fracasará…”, con esta cita de Minerva Mirabal fue que Gloria Reyes, ministra de la Mujer, dio apertura a la ceremonia.

Según Reyes, los avances logrados en materia de participación política femenina con datos extraídos de las elecciones celebradas en el año 2024, citan que 9,167 mujeres se postularon a cargos de elección popular, equivaliendo al 43 % de las candidaturas; mientras que 1,226 resultaron electas, han ocupado cerca del 49 % de los cargos.

“Este no es solo un día de celebración, es también un día de memoria, de justicia y de compromiso con el futuro. Minerva sabía algo que sigue siendo verdad: que el poder más grande de una nación no está en sus armas ni en sus riquezas, está en la conciencia de su pueblo. Y cuando esa conciencia despierta, la historia cambia”, sostuvo.

Gloria Reyes, ministra de la mujer.FUENTE EXTERNA

Aun así, la ministra no omitió los desafíos importantes que enfrentan las mujeres a diario, habló sobre las brechas en la participación económica y en los espacios de toma de decisiones, y sobre la carga desproporcionada de trabajo doméstico y cuidados no remunerados que recae sobre estas.

Reyes subrayó, que la erradicación de la violencia de género continúa siendo una prioridad nacional, al tratarse de uno de los principales flagelos que afectan a las mujeres dominicanas, y añadió que frente a esta realidad, el Estado mantiene el compromiso de fortalecer las políticas públicas orientadas a la igualdad, ampliar los sistemas de protección y promover cambios culturales que permitan superar las relaciones desiguales de poder.

Según la ministra, avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres no es únicamente una tarea institucional, sino más bien un compromiso que involucra a toda la sociedad.

Galardonadas

Fueron reconocidas destacadas mujeres por sus aportes en diversos ámbitos de la labor del país. Entre las distinguidas figuraron Alba Carolina Vásquez Almonte, en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; Cleotilde Margarita Cordero Guerrero, en Comunicación y Periodismo; Yudelina Mejía Peguero, en Deporte; y Ertuania Jorge Mencía, como Dominicana Destacada en el Extranjero.

Asimismo, fueron reconocidas Ginette Bournigal, en Participación Política; Yildalina Noemí Tatem Brache, en Promoción de la Igualdad de Género; Rosanna Guillermina Santana Martínez, en Promoción de la Inclusión; Carmen Cristina De Aza Mejía, en el Sector Educación; y Luisa Marisela Valdez Aguasvivas, en el Sector Empresarial.

Recibieron también la distinción María Josefina Mejía de Sosa, en el Sector Financiero; Eunisis Vásquez Acosta, en el Sector Judicial; Elsa Johanne Sánchez Ramírez, en el Sector Rural; Nalini Campillo Vilorio, Sector Salud; Angie Chakira Martínez Tejera, Servicio Diplomático; y María Susana de Jesús Gautreau de Windt, Servicio Público.

Finalmente, fueron galardonadas Camila Ramona Díaz Cuello, en Trayectoria Gremial y Sindical; Dominga Zorrilla Domínguez, en Trayectoria Profesional; Aldaleny Correa Liranzo, Trayectoria Religiosa; Arisleida José Ortega, Trayectoria Social y Comunitaria; Mérida Franchesca Carina Noble Ureña, en el Ámbito Cultural y Artístico; y Ana Lidia Gerónimo Félix de Rodríguez, en el Ámbito Militar o Policial.

Reconocimientos especiales

Durante la ocasión también se otorgó un reconocimiento póstumo a la feminista y defensora de los derechos humanos Zobeyda Alejandrina Cepeda Peña, así como reconocimientos especiales a Enerolisa Núñez (póstumo), Peggy Cabral, Amanda Castillo Levison, Nuria Sallent Surribas y Carmen Enicia Chevalier Caraballo, por sus aportes a la promoción de los derechos de las mujeres y su incidencia en distintos espacios de la vida nacional.

El encuentro finalizó con la entrega de un emotivo galardón a Minerva Mirabal, el cual fue recibido por su hija, Minou Tavárez Mirabal.