Tribunal recesa audiencia Calamar a petición de fiscales para dar pésame a procuradora

La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, reafirmó este viernes el compromiso del tribunal con el respeto a los derechos fundamentales de todos los imputados, al tiempo que ordenó el receso de la audiencia preliminar para el próximo viernes 13 de marzo.

La magistrada tomó la decisión tras acoger un pedimento de los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Estos pidieron un permiso para trasladarse a Santiago y dar el pésame a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por el fallecimiento de su padre, el profesor Ramón Darío Reynoso González.

Haciendo eco del clima de solidaridad que marcó la jornada, la jueza recordó que el tribunal ha emitido constantemente decisiones motivadas por el principio de humanidad cuando las circunstancias lo han ameritado.

Tras validar la necesidad del Ministerio Público de retirarse para acompañar a su colega en el duelo, la jueza aseguró que esa misma sensibilidad se aplica cuando los imputados o sus familias presentan situaciones de salud o de fuerza mayor.

En este caso están acusados los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, imputados de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos de los contribuyentes.

Además, figuran Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.

Asimismo, la jueza sostuvo que dentro de su jurisdicción no se permite la vulneración de las prerrogativas legales de ninguna de las partes. Aclaró que, aunque el tribunal no tiene competencia sobre situaciones ocurridas fuera de su sala, garantiza un trato digno e igualitario en los procesos bajo su cargo.

"Aquí, en el Cuarto de la Instrucción, se les han garantizado sus derechos a todos. No estamos para conculcar derechos, estamos para garantizarlos; eso es lo que hacemos todos los días", sentenció la magistrada Ramírez.

Calendario de la próxima audiencia

Luego de que el Ministerio Público adelantara parte de su réplica a la defensa, la magistrada estableció el orden de las intervenciones para la reanudación del proceso.

Sostuvo que el órgano persecutor dispondrá de un tiempo estimado de 40 minutos a una hora para concluir su réplica. Posteriormente, los representantes del Estado y los querellantes procederán con sus argumentos inmediatamente después de los fiscales de la Pepca.