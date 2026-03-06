Faride Raful, director policial y miembros del MP acuden a velatorio del padre de Yeni Berenice

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz; y miembros del Ministerio Público acudieron este viernes al velatorio de los restos del profesor Ramón Darío Reynoso González, padre de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

“Estamos acompañando a la procuradora general de la República en este momento de dolor”, dijo el jefe de la Policía Nacional mientras esperaba a que la ministra de Interior descendiera del vehículo.

Mientras que al ser cuestionados por la prensa, Raful manifestó que era un “momento de tristeza que nos convoca a la solidaridad”.

Desde tempranas horas de la mañana de este viernes, miembros del Ministerio Público han acudido al funeral para expresar sus condolencias a la magistrada Berenice.

Los restos del profesor Ramón Darío Reynoso González están expuestos en el Cementerio Fuente de Luz, ubicado en la Circunvalación Norte, Santiago.

Olga Diná Llaverías, titular de la dirección de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia (Dinnaf); Osvaldo Bonilla, procurador adjunto de la procuraduría general de la República, quien se desempeñó como fiscal titular de Santiago por varios años; entre otras personalidades del Ministerio Público, han acudido a acompañar a la procuradora.

“Este es un momento terrible”, expresó la magistrada Diná Llaverías, mientras llegaba a la capilla.

De igual forma, al lugar también acudió el general Jesús Tejada, director de la Policía Cibao Central.

Los restos de Ramón Darío Reynoso González serán expuestos hasta las 6:00 de la tarde de este viernes.

La mañana del sábado, será trasladado hacia Villa Isabela, donde le darán cristiana sepultura.