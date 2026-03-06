Defensa de José Ramón Peralta dice réplica del MP carece de sustento y los fortalece

Los abogados del exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, manifestaron su satisfacción tras la réplica presentada por el Ministerio Público, señalando que los argumentos del órgano persecutor carecen de sustento y, por el contrario, han terminado de fortalecer la posición de la defensa.

Los doctores Pedro Balbuena y Santiago Rodríguez sostienen que el Ministerio Público se ha limitado a repetir ante la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional el relato original de la acusación, sin aportar nuevas evidencias que otorguen solidez al proceso.

"Estamos felices con la réplica del Ministerio Público porque, en sentido concreto, lo que han hecho es darnos la razón respecto a la falta de fundamento, validez y credibilidad de la acusación", afirmó el doctor Balbuena.

El caso de Bolívar Ventura

Uno de los puntos más críticos señalados por los juristas es el manejo del testigo número 5, Bolívar Ventura. La defensa sostiene que su inclusión es producto de un fraude procesal orquestado para perjudicar directamente a Peralta.

Denunciaron que el testigo construyó dos historias distintas a lo largo del proceso y que el Ministerio Público exonera de cargos a Ventura a pesar de que este habría confesado la comisión de delitos y la recepción de más de mil millones de pesos a cambio de imputar a José Ramón Peralta. Por tales motivos, la defensa exige que este testimonio sea excluido por ser fruto de una manipulación de la realidad procesal.

Fondos de campaña y certificación del PLD

Respecto a la imputación de que se utilizaron fondos ilícitos para actividades proselitistas, los abogados destacaron la existencia de una certificación del exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, la cual desmiente dicha tesis.

Según Santiago Rodríguez, el Ministerio Público ha intentado "desesperadamente" excluir esta certificación del proceso porque sabe que destruye completamente la acusación sobre el presunto uso de dinero ilícito en la campaña.

Los juristas reiteraron que el caso se ha reducido a un "simple cuento" sin respaldo probatorio.

Consideran que la etapa de réplica sólo ha servido para evidenciar las debilidades del expediente y confían en que la verdad prevalecerá en los tribunales, ante lo que califican como un acto lamentable de deslealtad procesal por parte del Ministerio Público.