Conoce las características de MacBook Neo, el nuevo portátil económico de Apple

MacBook Neo "ofrece toda la magia del Mac a un precio revolucionario", afirmado el vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de Apple, John Ternus, en una nota de prensa. Para ello "se ha diseñado desde cero" para que pueda "estar al alcance de aún más personas".

Este nuevo equipo presenta un diseño de aluminio que hace que sea resistente, mientras que las esquinas redondeadas facilitan el agarre y lo dotan de una estética más elegante. Está pensado para poder llevarlo en la mochila o el bolso, gracias a su peso de 1,23 kg.

Ofrece una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con una resolución de 2.408 x 1.506 píxeles, que alcanza un pico de brillo de 500 nits y tiene soporte para mil millones de colores. Cuenta con una película antirreflectante que permite ver la pantalla en distintas condiciones de luz.

El portátil funciona con el procesador A18 Pro, así como con el sistema operativo MacOS, e incluye las prestaciones de inteligencia artificial de Apple Intelligence. Ofrece a los usuarios una autonomía de hasta 16 horas con una sola carga.

Cuenta también con una cámara FaceTime HD a 1080p con procesamiento de imagen, dos micrófonos con tecnología 'beamforming' direccional que reducen el ruido de fondo y aíslan la voz, y dos altavoces laterales compatibles con el audio espacial y Dolby Atmos.

En lo que respecta a la conectividad, este equipo incluye dos puertos USB-C para conectar accesorios o un monitor externo y una una toma para auriculares con cable. También tiene soporte para las tecnologías WiFi 6E y Bluetooth 6.

MacBook Neo incorpora el Magic Keyboard de Apple para escribir con comodidad y precisión, así como un 'trackpad' Multi-Touch de gran tamaño. Asimismo, ofrece integración con iPhone, lo que permite aprovechar las prestaciones de 'Continuidad' integradas en macOS para pasar del iPhone al Mac y retomar la tarea donde se dejó.

El MacBook Neo estará disponible a partir del miércoles, 11 de marzo, con un precio que parte de los 699 euros, en cuatro colores: rosa nube, índigo, plata y cítrico.