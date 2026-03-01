Buscan cocodrilo que escapó de un rancho en Puerto Plata; piden no capturarlo ni alimentarlo

Autoridades de socorro de República Dominicana informaron este domingo que buscan a un cocodrilo americano que escapó de un rancho turístico situado al norte del país, una zona que fue azotada por torrenciales lluvias que provocaron inundaciones días atrás.

La Defensa Civil dijo en sus redes sociales que el cocodrilo fue avistado el sábado cerca del lugar donde estaba bajo cuidado controlado y que ha dispuesto un operativo para su captura.

El ejemplar es propiedad de un rancho dedicado a excursiones turísticas en el distrito municipal de Sabana de Yásica, situado en la provincia de Puerto Plata (norte), donde varias residencias resultaron inundadas la semana pasada.

La Defensa Civil refirió que las lluvias sobrepasaron el nivel del agua donde permanecía el animal, lo que facilitó su salida.

El organismo de socorro exhortó a la población a evitar acercarse a ríos, lagunas y charcos en el área afectada, no intentar capturar ni alimentar al animal y mantener a niños y mascotas bajo supervisión constante.

El cocodrilo americano se caracteriza por su hocico largo y estrecho, color oliva-grisáceo, y capacidad de vivir en agua salada y dulce. En República Dominicana habita en el lago Enriquillo, en la zona suroeste del país.