La República
Acto de apertura de la rendición de cuentas 2026.

Acto de apertura de la rendición de cuentas 2026.Jorge Martínez

Galería

En imágenes: Rendición de cuentas 2026

Así se vivió la rendición de cuentas 2026. El presidente Luis Abinader reportó al pueblo dominicano las promesas cumplidas durante su mandato de 2025 y los proyectos futuros que están en desarrollo para mejorar las condiciones del país y la sociedad. 

Avatar del Camila Mateo
Camila MateoSanto Domingo, RD.
Formación militar en el acto de rendición de cuentas 2026.

Formación militar en el acto de rendición de cuentas 2026. Foto: Jorge Martínez

Militares en las afueras de la rendición de cuentas

Militares en las afueras de la rendición de cuentas. Foto: Jorge Martínez

Formación de la milicia dominicana en la rendición de cuentas 2026.

Formación de la milicia dominicana en la rendición de cuentas 2026. Foto: Jorge Martínez

Presidente Luis Abinader durante la rendición de Cuentas de febrero de 2026

Presidente Luis Abinader durante la rendición de cuentas de febrero de 2026. Foto: José Alberto Maldonado

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Foto: José Alberto Maldonado

Presidente Luis Abinader dando la mano al senador Ricardo de los Santos durante la rendición de cuentas 2026

Presidente Luis Abinader dando la mano al senador Ricardo de los Santos durante la rendición de cuentas 2026. Foto: José Alberto Maldonado

Legisladores en la Asamblea Nacional para la rendición de cuentas 2026.

Legisladores en la Asamblea Nacional para la rendición de cuentas 2026. Foto: José Alberto Maldonado

El expresidente de República Domiminicana Hipólito Mejía; la exvicepresidenta Milagros Ortíz Bosch y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía durante la rendición de cuentas 2026.

El expresidente de República Domiminicana Hipólito Mejía; la exvicepresidenta Milagros Ortíz Bosch y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía durante la rendición de cuentas 2026. Foto: José Alberto Maldonado

