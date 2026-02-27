En imágenes: Rendición de cuentas 2026

Así se vivió la rendición de cuentas 2026. El presidente Luis Abinader reportó al pueblo dominicano las promesas cumplidas durante su mandato de 2025 y los proyectos futuros que están en desarrollo para mejorar las condiciones del país y la sociedad.
Formación militar en el acto de rendición de cuentas 2026. Foto: Jorge Martínez
Militares en las afueras de la rendición de cuentas. Foto: Jorge Martínez
Formación de la milicia dominicana en la rendición de cuentas 2026. Foto: Jorge Martínez
Presidente Luis Abinader durante la rendición de cuentas de febrero de 2026. Foto: José Alberto Maldonado
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Foto: José Alberto Maldonado
Presidente Luis Abinader dando la mano al senador Ricardo de los Santos durante la rendición de cuentas 2026. Foto: José Alberto Maldonado
Legisladores en la Asamblea Nacional para la rendición de cuentas 2026. Foto: José Alberto Maldonado
El expresidente de República Domiminicana Hipólito Mejía; la exvicepresidenta Milagros Ortíz Bosch y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía durante la rendición de cuentas 2026. Foto: José Alberto Maldonado
