¿Cómo funciona el Sistema Nacional de Alertas en RD?

El Sistema Nacional de Alertas funciona en la actualidad de forma parcial, solamente para clientes de la telefónica Claro, que son usuarios Android.

Así lo informó a Listín Diario, Álvaro Nadal, coordinador técnico de la Dirección Ejecutiva del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), quien precisó que esta herramienta emite dos regímenes de alerta: de emergencia y desastres, así como de seguridad ciudadana.

“El sistema está implementado parcialmente; los clientes de la empresa Claro están listos, principalmente la parte que usa Android, ya Apple tiene que hacer unas pruebas una vez todo el mundo esté integrado al sistema, todas las empresas, ellos no lo hacen gradual”, expresó Nadal, quien adelantó que las telefónicas Altice Dominicana y Viva, lo harán en lo adelante.

Otra característica del Sistema es que es regionalizado, es decir, estas alertas dependiendo la naturaleza, solo son enviadas a usuarios que están ubicados en la zona de desastre, afectada o de búsqueda, en caso de ser una alerta por una persona desaparecida.

“Tenemos que entender que las alertas son regionalizadas y ese es el encanto del sistema, si usted no está en el área afectada o en el área de búsqueda a usted no le va a llegar el mensaje”, destacó.

Según precisó, esto se realiza para que la alerta esté enfocada en el área afectada y no generar alarma en la población que no está dentro de la zona de búsqueda.

En el caso de las alertas de emergencia y desastres son gestionadas por el COE, abarcando fenómenos naturales como huracanes, inundaciones, terremotos o tsunamis.

En cambio, las alertas de seguridad ciudadana serán gestionadas por el Ministerio Público, la Policía Nacional y el 9-1-1; orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la Alerta Amber (niños), Alerta Rosa (mujeres en riesgo), Alerta Azul (personas con discapacidad) y Alerta Silver (adultos mayores).

Desde su lanzamiento en septiembre hasta la fecha, se han enviado al menos dos alertas, una general sobre el simulacro nacional coordinado por el COE en noviembre y una alerta Amber, en diciembre, tras la desaparición de la niña Brianna Genao, alerta que solo fue enviada a residentes de Puerto Plata y zonas cercanas.

“En el simulacro que se hizo de terremoto se envió una alerta… se enviaron también en el terrible evento de Puerto Plata para final de año, de la niña que desapareció, ahí se envió también en la zona un Amber alert, de tres o cuatro días si alguien había visto a la niña”, dijo Nadal.

el sistema

Está herramienta fue presentada en septiembre de 2025 como un esfuerzo interinstitucional del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Policía Nacional, Ministerio Público y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), así como otras entidades estatales.

Para la ejecución de este proyecto, el gobierno a través del Indotel dispuso de más de 900,000 dólares, para la compra, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos. Estos fondos fueron aprobados por el Consejo Directivo del Indotel el 17 de septiembre de 2025.

Con este sistema se procura que las alertas sean claras, breves y accionables, evitando la saturación de mensajes y construyendo confianza en la población.