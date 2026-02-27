Abinader designa nuevo subdirector e inspector general de la Policía Nacional

El presidente Luis Abinader designó al general Esteban Figuereo García como subdirector general de la Policía Nacional y al general Ernesto Rafael Rodríguez García como inspector general de la institución.

A través del decreto 133-26, el mandatario también dispuso ascensos, retiros y nuevas designaciones en la estructura policial.

De igual forma, el mandatario derogó el artículo 1 del Decreto núm. 45-25, del 28 de enero de 2025, que designó al general Werner Manuel Núñez Quezada como director de Asuntos Internos.

Mientras que el coronel Francisco Amparo Gómez Polanco quedó ascendido al rango de general y designado como director de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

A través del artículo 6 del referido decreto, el mandatario colocó en condición de retiro por antigüedad o por haber alcanzado el tiempo máximo de permanencia en el rango en las filas de la Policía Nacional a los generales Julio C. Betances Hernández; Rufino Ant. Contreras Ruiz; Pedro E. Cordero Ubri; Latif M. Mahfoud Rodríguez y Francisco J. Torres Dotel.

Mientras que ascendió a generales a Jorge Miguel Perdomo Sena, Antonio del Carmen de los Santos, César G. Ares Montás, Ángel M. García Jaime, Gabriel Ant. de los Santos García y Edgar Ramón Arnoud Vólquez.