Resultado preliminar de investigación sobre apagón energético será dado el 11 de marzo

Tras una reunión del sector eléctrico con el Comité de Fallas del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) se informó que el próximo 11 de marzo se realizará una nueva sesión de trabajo para el próximo 11 de marzo, donde se presentarán los “resultados preliminares y las medidas que correspondan”.

A través de una nota de prensa, se indicó que la reunión se celebró este miércoles y en la misma se analizaron las informaciones preliminares del sistema y se activaron los protocolos correspondientes para determinar con precisión las causas del evento.

También indicaron que con los encuentros buscan “establecer las medidas necesarias para fortalecer la estabilidad y seguridad operativa”.

Informaron que se identificó que el lunes, alrededor de las 10:50 de la mañana, se produjo una falla en la línea de transmisión en el tramo Hainamosa–Villa Duarte, lo que “generó la activación automática de los mecanismos de protección del sistema eléctrico nacional, diseñados precisamente para preservar la integridad del sistema ante perturbaciones”.

Como parte de las acciones inmediatas, informaron que analizan información técnica, revisión de parámetros de protección y la priorización de mayores márgenes de seguridad en la programación operativa, conforme a la normativa vigente.

“El proceso se desarrolla bajo criterios estrictamente técnicos y conforme al marco regulatorio, garantizando transparencia, rigor y responsabilidad en la determinación de causas y eventuales responsabilidades”, dice una nota de prensa.

El encuentro del Comité de Fallas del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado contó con la participación de la Superintendencia de Electricidad, el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía y el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico.

También contó con la presencia de las empresas distribuidoras de electricidad, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y agentes generadores de electricidad.