Decreto amplía miembros del Gabinete de Lucha Contra el Sargazo

El presidente Luis Abinader emitió el decreto 122-26, que busca fortalecer y actualizar la estructura del Gabinete de Lucha contra el Sargazo, a fin de hacer más efectivo su funcionamiento.

A través de una nota de prensa recordaron que este mandato modifica el artículo 3 del decreto 379-23 del 21 de agosto de 2023.

La disposición establece una nueva integración del Gabinete, ampliando su composición “para robustecer la coordinación interinstitucional frente a los efectos que genera el sargazo en las playas y costas del país”.

El Gabinete de Lucha contra el Sargazo estará presidido por el ministro de Turismo y coordinado por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También lo integran los ministros de Relaciones Exteriores; Agricultura; Hacienda y Economía; el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio; el director de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR); el comandante general de la Armada de República Dominicana; un representante del Ministerio de la Presidencia; y un representante de la Asociación de Hoteles y Turismo (ASONAHORES), en representación del sector privado.

Asimismo, el decreto designa al vicealmirante (r) Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, asesor especial del presidente de la República, como director ejecutivo del Gabinete de Lucha contra el Sargazo.

La medida reafirma el compromiso del Gobierno dominicano de fortalecer la articulación institucional y la respuesta estratégica ante el impacto ambiental, económico y turístico que representa el sargazo para la República Dominicana.