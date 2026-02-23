Vaguada generará lluvias este lunes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes se espera que la aproximación de una vaguada sobre el territorio nacional aumente la posibilidad de lluvia en el transcurso del día.

En ese sentido, se prevé incrementos nubosos de aguaceros moderados a fuertes con ocasionales tronadas y ráfagas de viento sobre localidades de las provincias Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega.

Asimismo, se esperan lluvias sobre Elías Piña, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Samaná y El Gran Santo Domingo, entre otras de las regiones noreste, noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, a medida que el sistema frontal continúe acercándose al país.

El Indomet sugiere a la ciudadanía mantenerse atentos a los boletines meteorológicos emitidos desde el Centro Nacional de Pronóstico, así como los organismos de protección civil.

En cuanto a las temperaturas, serán más agradables en horas de la noche y madrugada del miércoles, principalmente en áreas de montaña y sus valles.

De igual forma podrían presentarse ocasionales episodios de niebla o neblinas en los valles del interior del país y otros lugares propensos a las mismas.