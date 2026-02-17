Extraditan desde España a "Manteco", acusado de asesinato en el Distrito Nacional

La Procuraduría General de la República informó que España extraditó al país, la noche de este lunes, al dominicano Miguel Ángel Álvarez García (Manteco), quien tiene un proceso penal abierto por asesinato y porte ilegal de armas de fuego en el Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, Álvarez García, también conocido como Armando Gómez Sánchez (Manteco, Mantequilla, el Gordo, el Grande y el Compañero), es acusado de ordenar el asesinato de Cristofer Díaz Rodríguez, de 40 años, en un hecho ocurrido en la calle Ramón Cáceres esquina Américo Lugo, del Ensanche La Fe, en el Distrito Nacional, el 6 de noviembre de 2024.

Álvarez García, quien operaba bajo múltiples alias como “Manteco”, “Mantequilla”, “El Gordo” o “El Grande”, llegó al país custodiado por agentes de la OCN-Interpol a través del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

Con relación al caso, el expediente señala que para cometer el hecho, el extraditado se asoció con Sandy Gabriel Alcántara (Chamaco), quien fue identificado como la persona que le disparó a Cristofer Díaz Rodríguez.

Las investigaciones hechas por el Ministerio Público y la Policía Nacional condujeron a establecer que Álvarez García ordenó el asesinato de Díaz Rodríguez y a tales fines se asoció con Sandy Gabriel Alcántara (Chamaco) y Manuel Antonio Mora (Enchumbao), ambos con prisión preventiva, así como con José David Rojas Mueses (la Boa) y José Luis Díaz Reyes (Vacano), estos dos últimos prófugos.

Cooperación internacional

La entrega del imputado fue el resultado de una labor conjunta entre la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones del Ministerio Público y la Fiscalía del Distrito Nacional.

"Agradecemos a las autoridades del Reino de España por su respaldo continuo para enfrentar la criminalidad y evitar la impunidad, permitiendo el arresto de este prófugo que intentó evadir la justicia dominicana huyendo a territorio europeo", dictó el comunicado oficial del órgano persecutor.

El extraditado Álvarez García es acusado de violar los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal dominicano y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales relacionados.