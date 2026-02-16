Arrestan a seis hombres por un cargamento de más de dos toneladas de presunta cocaína en Baní

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos (U.S. Southern Command) incautó un cargamento de 2,049 paquetes —equivalentes a más de dos toneladas— de presunta cocaína, durante una operación desplegada en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, informó que durante el operativo fueron arrestados Euris López Flores, Yordan Lantigua Liriano, Melvin Rafael Ramírez Morales, Joel Alejandro Rodríguez Santana, Jonathan de la Rosa y Alexander Martínez Guzmán.

El grupo se encuentra detenido en la jurisdicción de Baní, donde en las próximas horas se les conocerán medidas de coerción por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Decomiso de la droga, mostrada por la Dirección Nacional de Control de Drogas este lunes 16 de febrero 2026

Detalles de la operación

Los equipos operativos desarrollaron un riguroso dispositivo de vigilancia y una intensa persecución aérea, marítima y terrestre que permitió interceptar una embarcación tipo "Go Fast". La lancha se dirigía hacia costas dominicanas en actitud sospechosa con los seis individuos a bordo.

Tras más de 15 horas de seguimiento ininterrumpido, las unidades lograron neutralizar la embarcación, de aproximadamente 30 pies de eslora, a varias millas náuticas al sur de Baní.

En su interior se ocuparon 69 pacas que contenían los 2,049 paquetes de la sustancia, envueltos en fundas plásticas y marcados con distintos logotipos.

Decomiso de la droga, mostrada por la Dirección Nacional de Control de Drogas este lunes 16 de febrero 2026

Procedencia y logística

De acuerdo con los informes preliminares, la lancha —equipada con dos motores fuera de borda de 150 caballos de fuerza cada uno, sin nombre ni matrícula— habría arribado procedente de Sudamérica, modalidad recurrente de las redes criminales para intentar introducir grandes alijos al territorio nacional.

“Se trata del cargamento de mayor volumen confiscado en una lancha por vía marítima, lo que evidencia una vez más el firme compromiso del Gobierno de la República Dominicana en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado”, destacó la institución.

Decomiso de la droga, mostrada por la Dirección Nacional de Control de Drogas este lunes 16 de febrero 2026

Balance de incautaciones

La DNCD, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República y la cooperación internacional, continúa fortaleciendo su capacidad operativa. En lo que va del año 2026, las autoridades han logrado confiscar más de 3.2 toneladas de distintas sustancias narcóticas.

Los paquetes ocupados fueron enviados bajo estricta cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para determinar el tipo y peso exacto.