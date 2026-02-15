Usuarios de patinetas eléctricas protestan en contra de la incautación de estos dispositivos

El uso de patinetas eléctricas, como medio de transporte urbano en el país, va tomando fuerza cada vez más rápido. Ideales para desplazarse al trabajo o universidad, su característica de ser ligeras y plegables funciona como una alternativa eficiente ante las congestionadas vías del Gran Santo Domingo.

Sin embargo, su creciente popularidad ha traído consigo accidentes de tránsito protagonizados por menores de edad en estos vehículos, motivando a las alcaldías locales realizar operativos para retener e incautar estos dispositivos eléctricos, provocando el rechazo de sus usuarios.

Reunidos en el Parque Independencia, con letreros para manifestar su posición, expresaron con contundencia su desagrado ante las acciones y posibles medidas que autoricen el retiro de estos aparatos en las calles de todo el territorio nacional.

"Le hacemos un llamado a la ministra de Interior y Policía para que autorice a la Policía Nacional detener las incautaciones de patinetas eléctricas en República Dominicana, no solamente a nivel del Distrito, sino en todo el país", pronunció Raymond Jacquez, uno de los manifestantes.

Calificó como “atropello” las recientes acciones en contra de los usuarios y comerciantes de estos dispositivos, pues, a su juicio, se violentan los derechos constitucionales del libre tránsito y a la propiedad privada inherente de cada dominicano.

Raymond Jacquez, uno de los protestantes.Raúl Asencio

Solicitó un diálogo con la ministra Faride Raful para llegar a un acuerdo donde todas las partes involucradas estén conformes, explicando que se trata de más de 700 personas que se movilizan a través de estos equipos y algunos los utilizan como medios de trabajo.

Entre las soluciones, propuso la habilitación de ciclovías para su uso y los parques para los niños que no puedan utilizarlas en las calles.

“Le solicitamos un diálogo a la ministra de Interior y Policía, que se vea la ley, que se haga todo en base a las leyes […] No hay una ley que prohíba las patinetas, no hay una ley que te diga a ti que un menor de edad no puede andar en una patineta, ni en los parques ni en las calles”, argumentó.

Respecto a los informes que muestran una creciente cifra de accidentes de tránsito protagonizados por menores en estos vehículos, respondió que de cada 100 accidentes de motoristas, el 65% es representado por menores de edad, indicando que esta comunidad requiere de más atención que la de ellos.

En caso de no llegar a un acuerdo, advirtió tomar acciones más llamativas como recorrer las calles de Santo Domingo exigiendo detener las incautaciones.

Regulación

En conformidad con la página web del Ministerio de Interior y Policía, una reunión interinstitucional para regular el uso de estas patinetas sería realizada en los próximos días para dar los lineamientos claros que permitan prevenir lesiones y muertes evitables.

“El uso que se está dando actualmente expone la vida de muchos menores. Esta semana, junto a la Procuraduría General de la República y las instituciones que integran la Fuerza de Tarea, trabajaremos en los lineamientos necesarios para regular su uso y salvar vidas”, manifestó.

Días después, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) recordó que las patinetas eléctricas no pueden circular por aceras y deben respetar un límite de velocidad de 20 kilómetros por hora. Si el sistema de motorización permitiera exceder este rango, se constituiría como una violación directa a lo establecido.