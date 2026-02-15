Antigua Orden marcha pide salida de haitianos del territorio dominicano

El sector Los Mina, en Santo Domingo Este, y la Antigua Orden Dominicana se unen para marchar por la muerte del adolescente de 14 años, Naurel Nizael Medina, asesinado por haitianos en el barrio Katanga.

Ángelo Vásquez, líder de la organización, dio un plazo de 10 días a más autoridades migratorias para sacar a los haitianos que se encuentren en territorio dominicano; en caso de incumplimiento, aseguró que irán a los distintos sectores a sacar a los inmigrantes haitianos.

Por su lado, Víctor Medina, madre del joven asesinado, dijo que su lucha no terminará hasta que los haitianos salgan del país y las autoridades den respuestas claras a la muerte de su hijo, ocurrida el 4 de febrero.

Ángelo Vásquez, líder de la Antigua Orden Dominicana

“Que los saquen a todos, que no quede ni uno porque quieren dominar el país de nosotros y nosotros tenemos que defenderlo con sangre”, dijo al iniciar la marcha.

También la hermana del fallecido, Nazaury Medina, pidió a la Policía Nacional, al Ejército de la República y la Dirección General de Migración capturar a los responsables de la muerte de su hermano.

“Si no estuviésemos invadidos por los haitianos, ahora mismo mi hermano estaría vivo”, aseguró.

Piden salida de los haitianos

Carmen Delgado, miembro de la Antigua Orden Dominicana, pidió la salida de los haitianos del país, diciendo que estos destruirán el territorio dominicano.

“Queremos que haya justicia y que los haitianos tengan que empezar a salir de nuestro país”, manifestó, asegurando que en reiteradas ocasiones han pedido a las autoridades migratorias que saquen a los haitianos del país.

Hizo un llamado al presidente, Luis Abinader, a poner mano dura y proteger la frontera para evitar el ingreso de los haitianos al país. Solo la deportación de los que se encuentran dentro del territorio.

La marcha llegó hasta la calle 52 en el barrio Katanga de Los Mina, a una esquina de la calle Gabriel del Orbe, donde se encuentra la residencia de los familiares de Naurel Nizael Medina.