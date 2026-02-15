En medio de aguas sucias, estancadas y criadero de mosquitos viven en una comunidad de San Isidro

Una pequeña comunidad de San Isidro, Santo Domingo Este, vive hundida en una laguna bajo el olvido de las autoridades. Se trata del residencial Nancy Nadesha en el sector San José de Mendoza.

Cruzar con botas, en vehículos, motores, cargados sobre la espalda de una persona, descalzos caminando sobre piedras es la realidad que afrontan a diario niños, mujeres y hombres que residen en la localidad sumergida en agua posada repleta de mosquitos, situación que lleva más de seis meses.

Mientras las viviendas aledañas son las más afectadas, cuya estructura empieza a reflejar destrucción en la parte delantera.

El estancamiento del líquido se debe a una mezcla de lluvia y deterioro de las cloacas, sumado al desprendimiento de agua de una empresa dedicada a la mezcla de cemento, explican los comunitarios.

Quienes residen en medio de la laguna aseguran que han acudido a la Alcaldía de Santo Domingo Este, pero la búsqueda de solución no ha sido exitosa. Por estas razones hacen un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que ofrezca un alivio a la comunidad.

El presidente de la Junta de Vecinos “La Unión”, Gilberto Reyes, expresó su descontento con las autoridades que asisten a la comunidad con los servicios suministrados desde el Gobierno.

“Las autoridades municipales no han tenido el valor de venir a resolver este problema. Esto es una laguna de agua que nos está afectando todo”, manifestó.

Comunitaria intenta cruzar sobre piedras la laguna formada por agua posada en el sector Nancy Nadesha.Raúl Asencio

No obstante, su reclamo no termina ahí. El dirigente clama con urgencia el asfalto total de las calles del sector San José de Mendoza, ubicada a menos de 50 metros de la autopista San Isidro.

“Necesitamos una buena calle, ahí no hay filtrantes, no hay nada y uno pasa mucho trabajo”, declaró al Listín Diario.

“Aquí los niños que pasan para la escuela lo hacen descalzos con una toalla en las manos para secarse los pies y luego ponerse los zapatos, igualmente los maestros”, relata la travesía hacia el plantel educativo, Isabel González, secretaria de la Junta de Vecinos La Unión.

Al referirse al principal causante del problema, dijo: “La hormigonera es la que tiene el mayor problema, porque el agua rueda por la calle; ellos trabajan con mucha agua porque hacen mezcla de cemento para trabajar en los techos y su agua brota por esas piedras que se ven al frente”, evocó la comunitaria.

Temen por enfermedades

Quienes residen en el residencial Nancy Nadesha temen por brotes de epidemias y enfermedades virales que, debido a la situación, pueden empeorar su estado físico.

A pesar de que en estos momentos no han registrado a ningún vecino aquejado de salud, su mayor deseo es que las autoridades eviten cualquier tipo de contagio con el saneamiento de la calle.

“Los mosquitos pican y nos dejan roncha; pronto este municipio se verá afectado de gripe, paludismo, porque hay muchos mosquitos que hay en esa laguna”, expresó consternado el presidente de la Junta de Vecinos “La Unión”, Gilberto Reyes.

Alcaldía de SDE no llega a la solución

Los residentes del residencial Nancy Nadesha aseguran que el cabildo de Santo Domingo Este y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) no resuelven el problema.

Agua posada ha creado una laguna en el residencial Nancy Nadesha, en Santo Domingo Este.Raúl Asencio

Asimismo, afirman que, algunas veces, las autoridades municipales envían un camión para succionar el agua contaminada, pero no es suficiente para eliminar el problema.

“Hace unos días vino un camión y sacó ocho camiones de agua y jamás lo hemos visto por aquí”, denunció Héctor Cratereaux, otro de los moradores afectados.

Indicó que cada vez que se dirigen a las autoridades pertinentes siempre les prometen la solución del problema.

“Ya estamos cansados de solicitarle a la alcaldía resolver ese problema y queremos solución” manifestó indignado el dirigente.

Seguido de esto dijo “Nosotros no estamos haciendo lo incorrecto, es nuestro deber reclamar nuestros derechos porque debemos luchar por la salud de la comunidad y no queremos que ningún comunitario se nos enferme”.