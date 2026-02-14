Peligro por derrumbe en la entrada principal de Villa Isabela, en Puerto Plata

El alcalde del municipio Villa Isabela, Ruddy Leonardo Gómez, informó sobre un derrumbe entre este municipio y Los Hidalgo, el cual pone en riesgo la entrada principal de Villa Isabela en Puerto Plata.

Gómez hizo una solicitud pidiendo la intervención de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas para que auxilien las comunidades afectadas.

Específicamente, la calle Cristóbal Colon, tramo La Luperona.

“He colocado banderas roja para señalizar y que las personas que transitan por la vía puedan percibir el peligro”, expreso el alcalde.

A pesar de que el punto afectado pertenece territorialmente al municipio de Los Hidalgo, esta vía es esencial para la movilidad, el comercio y las actividades diarias de Villa Isabel.