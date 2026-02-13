Apresan un supervisor de oficina de la DEA en República Dominicana

Un supervisor de la oficina de la DEA en República Dominicana fue arrestado como parte de una investigación sobre el abuso de un programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales, declararon el jueves a The Associated Press un funcionario federal y un exfuncionario con conocimiento del caso.

La agencia AP aseguró que el arresto se produce después de que el Gobierno del presidente Donald Trump cerró inesperadamente su oficina antinarcóticos en la nación caribeña horas antes el jueves por lo que calificó como una “repugnante y deshonrada violación a la confianza pública”.

Melitón Cordero fue detenido como parte de una investigación encabezada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés), señalaron las dos personas, que hablaron con la AP bajo condición de anonimato debido a que la investigación está en curso.

Sostuvo AP que no se dieron a conocer detalles adicionales sobre el arresto y no hubo respuesta a mensajes dejados en el teléfono celular de Cordero. Ni el DHS ni la DEA respondieron de momento a una solicitud de comentarios.

Oficina de Fiscal EU

Por otra parte, ayer se informó también a Listín Diario que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en Washington es la única entidad que podría dar mayores detalles de la investigación en curso que se lleva por el cierre “temporal” de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Santo Domingo.

La información fue otorgada por Chelsia Hetrick, consejera de Diplomacia Pública de la Embajada de los EEUU, tras ser consultada por LISTÍN DIARIO.

“Agradecemos su interés. Por el momento, no tenemos comentarios adicionales más allá de lo expresado por la señora Embajadora. Para cualquier consulta relacionada con el caso, le remitimos a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en Washington, D.C”, informó Hetrick, a través de un mensaje de texto.

Cierran oficina DEA

Las declaraciones se producen luego de que en la tarde del jueves, la embajadora de EE.UU., Leah Campos, anunciara el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo, sin especificar una causa en particular; sin embargo, en su mensaje, la diplomática manifestó que “no tolerará la corrupción”, rechazando cualquier intento realizado por un funcionario que intente utilizar “el cargo oficial para beneficio propio”. A través de un comunicado, la Embajada de EE. UU. en República Dominicana indicó que el país continúa siendo un “socio fundamental” en la lucha contra el narcotráfico en la región del Caribe y que el cierre de la oficina de la DEA no cambia esa situación.

Declaración de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos

Mediante el mismo posteo, difundido en las red social X, la embajada manifestó: “El cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo tiene como objetivo permitir tiempo para una investigación interna de esta Embajada. La República Dominicana sigue siendo un socio fundamental en nuestro trabajo para combatir el narcoterrorismo en toda la región. Ese trabajo continuará al mismo ritmo sólido entre la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y nuestros socios dominicanos, incluso mientras se lleva a cabo nuestra investigación interna”.

Reacción gobierno RD

Mientras el Gobierno dominicano se expresó a través del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien indicó que la decisión no tiene relación alguna con el gobierno o funcionario dominicano.

“Acabo de hablar con la embajadora de EEUU, Leah Campos, quien me informó que el motivo del cierre de la oficina de la DEA en RD está motivado por una investigación interna de su embajada y no tiene de manera categórica relación alguna con el gobierno o funcionario dominicano”, manifestó Álvarez.

Hasta el momento no se han dado más detalles con relación a los hallazgos encontrados en la investigación realizada por la embajada de EEUU.