Embajada EE.UU.: Cierre de la oficina de la DEA es para dar tiempo a una investigación interna

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana indicó que el país continua siendo un “socio fundamental” en la lucha contra el narcotráfico en la región del Caribe y que el cierre, calificado como “temporal”, de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Santo Domingo no cambia esa situación.

A través de un comunicado, difundido en las redes sociales, la embajada manifestó que el cierre de la DEA en Santo Domingo solo tiene como objetivo “dar tiempo” a que se desarrolle una investigación interna que realiza el cuerpo diplomático estadounidense en el país.

“El cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo tiene como objetivo permitir tiempo para una investigación interna de esta Embajada. La República Dominicana sigue siendo un socio fundamental en nuestro trabajo para combatir el narcoterrorismo en toda la región. Ese trabajo continuará al mismo ritmo sólido entre la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y nuestros socios dominicanos, incluso mientras se lleva a cabo nuestra investigación interna”, reseña el posteo colgado en la cuenta de X.

Durante la tarde de este jueves, la embajadora Leah Campos anunció el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo, sin especificar una causa en particular; sin embargo, en ese mismo mensaje, la diplomática manifestó que “no tolerará la corrupción”, rechazando cualquier intento realizado por un funcionario que intente utilizar “el cargo oficial para beneficio propio”.

“La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso”, fue lo comunicado por Campos.

Varias horas después, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, indicó que la decisión no tiene relación alguna con el gobierno o funcionario dominicano.

“Acabo de hablar con la embajadora de EEUU, Leah Campos, quien me informó que el motivo del cierre de la oficina de la DEA en RD está motivado por una investigación interna de su embajada y no tiene de manera categórica relación alguna con el gobierno o funcionario dominicano”, manifestó Álvarez.

Hasta el momento no se han dado más detalles con relación a los hallazgos encontrados en la investigación realizada por la embajada de EEUU.

Se recuerda que, tan reciente como la pasada semana, el martes cuatro de febrero, el administrador de la DEA en la región del Caribe, Michael Miranda, se reunió en República Dominicana con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa.