Deficiencia de vitamina D, causa de muchas enfermedades que los dominicanos desconocen

“Se me caía el pelo, más bien el pelo no me crece, manchas en la cara, dolor en las articulaciones, cansancio permanente y mucho sueño”.

Esa es la cotidianidad de Consuelito, a quien desde el 2021 las pruebas de laboratorio arrojan que tiene niveles de vitamina D entre 7.8 y 19.8 nanogramos por mililitros (ng/mL), calificado como insuficiencia, cuando las guías médicas consideran suficiencia entre 30 a 100 ng/ml .

Consuelito, pese a haber tenido diagnósticos, según ella “erróneos”, de lupus y artritis, desde muy joven, no fue hasta hace cinco años que le indicaron la prueba por primera vez. Los malestares persisten porque no lleva la suplementación indicada por sus médicos, con el argumento de que “no sabía que sus síntomas pudieran estar relacionados con la falta de vitamina D”.

Este no es un caso aislado. La endocrinóloga, nutrióloga y especialista en obesidad, Hilda Escaño Mieses, afirma que en República Dominicana, pese a ser un país tropical, y la vitamina D absolverse con el sol, hay una gran cantidad de personas con deficiencia de esa lipoproteína, por no exponerse suficientemente a los rayos ultravioleta.

Largas horas de trabajo bajo techo, uso de sombrilla y cristales de los vehículos oscuros, son algunas de las barreras para que el sol activen esta hormona.

“La vitamina D no es solamente una vitamina, es una pro-hormona, se comporta como tal porque ayuda a fabricar otras hormonas y también a que el cuerpo absorba el calcio y mantener fuertes los huesos”, explicó.

Endocrinóloga Hilda Escaño Mieses

Mejora los músculos, la insulina y reduce riesgo de caída

Tener niveles suficientes de Vitamina D hace que la insulina actúe de mejor forma en el organismo y sistema inmunológico.

“En cuanto a los músculos, va a mejorar la fuerza muscular, va a reducir el riesgo de caídas en adultos mayores, ayuda también a regular la inflamación y puede disminuir el riesgo de enfermedades autoinmunes cuando los niveles de ésta estén adecuados”.

En ese sentido, la especialista explica que lo ideal es mantener los niveles de Vitamina D sobre 30 y 50 ng/ml, sabiendo que esta vitamina proviene del sol, principalmente, y en menor cantidad en alimentos como pescados grasos, huevos, pero que muchas veces se requiere suplementación.

Obesidad, hígado graso y envejecientes

Otros factores que destaca la doctora Escaños Mieses que inciden en la deficiencia de vitamina D es la obesidad y el sobrepeso, hacen que la grasa “secuestre” la vitamina D en el tejido adiposo, entonces, los niveles disminuyen bastante en esta población.

Igual en el envejecimiento, la especialista advierte que la piel produce menos vitamina D y cuando el paciente tiene el hígado graso también puede alterar el metabolismo de la vitamina D.

Pocos médicos indican la prueba

La prueba de Vitamina D no todos los médicos lo indican, incluso los pacientes, muchas veces son los que piden al especialista que se la indique. Ojo, el plan básico de salud no tiene cobertura y el costo supera los RD$1,600.

Al preguntarle a la doctora Escaño Mieses sobre esto, reconoció que no todos los galenos indican esta prueba a los pacientes, para que conozcan sus niveles y actúen en consecuencia, pero afirma que cada día más ginecólogos, cardiólogos nutricionistas, endocrinólogos y otros indican el examen de Vitamina D.

Exposición al sol

La vitamina D solo se produce con radiación ultravioleta directa, especialmente entre horario entre 10 de la mañana y 3 de la tarde.

Por lo que recomienda exponerse de 10 a 20 minutos tres a cuatro veces por semana, con los brazos y las piernas expuestos, sin bloqueador. A partir de ahí se puede usar el bloqueador solar y las sombrillas.

Dosis de suplementación y alimentos

La especialista dice que la Vitamina D se puede encontrar en alimentos, aunque aportan pocas unidades, como el salmón, sardinas, tuna, la yema de los huevos, el hígado y los lácteos que están fortificados con vitamina D.

Cuando hay un déficit, se corrige con la suplementación de vitamina D3 o el colecalciferol, que es el preferible, para entonces ya nivelar esos valores de vitamina D que están deficitarios.

“Así que si queremos tener unos huesos fuertes, si queremos tener mayor fuerza muscular, si queremos tener mejor sensibilidad a la insulina, aquellos pacientes que tiene resistencia a la insulina, pues es sumamente necesario que tengamos niveles adecuados de vitamina D” puntualizó.

¿Cuál es la dosis ideal de vitamina D? “Pues si es una dosis de mantenimiento, aquellos pacientes que tienen niveles normales de vitamina D, 800 a 2.000 unidades diarias”.

“Si hay insuficiencia, que es entre 20 a 29, pues a veces necesitamos de 2.000 a 4.000 unidades por día. Y ya cuando hay un déficit mayor, pues 50.000 unidades cada 6 a 8 semanas. Esto debe ajustarse en pacientes con obesidad, pacientes que tienen mala absorción, pacientes post bariátricos y debemos de tratar de encontrar la vitamina de principal fuente, el sol”.