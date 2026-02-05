Temblor en Haití genera pánico en Pedernales
El movimiento ocurrió en horas de la madrugada en la zona de Haití
Un temblor de 3.9 grados registrado la madrugada de este jueves en Haití, a unos 7 kilómetros al Noroeste de Pedernales, provocó pánico en esta provincia fronteriza.
El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo registró el temblor a las 3.32 de la madrugada, a una profundidad de 22.7 kilómetros.
En Pedernales, algunas personas salieron de sus casas atemorizadas y otras dijeron que no lo sintieron.
Hasta el momento las autoridades locales de la Defensa Civil no han reportado ningún daño.