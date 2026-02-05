Temblor en Haití genera pánico en Pedernales

Un temblor de 3.9 grados registrado la madrugada de este jueves en Haití, a unos 7 kilómetros al Noroeste de Pedernales, provocó pánico en esta provincia fronteriza.

El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo registró el temblor a las 3.32 de la madrugada, a una profundidad de 22.7 kilómetros.

En Pedernales, algunas personas salieron de sus casas atemorizadas y otras dijeron que no lo sintieron.

Hasta el momento las autoridades locales de la Defensa Civil no han reportado ningún daño.