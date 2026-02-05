Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La República

Temblor en Haití genera pánico en Pedernales

El movimiento ocurrió en horas de la madrugada en la zona de Haití

Temblor de tierra se registró esta madrugada en Pedernales pánico en las personas que los sintieron.

Temblor de tierra se registró esta madrugada en Pedernales pánico en las personas que los sintieron.Fuente Externa

Odalis BáezPedernales, RD

Un temblor de 3.9 grados registrado la madrugada de este jueves en Haití, a unos 7 kilómetros al Noroeste de Pedernales, provocó pánico en esta provincia fronteriza.  

El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo registró el temblor a las 3.32 de la madrugada, a una profundidad de 22.7 kilómetros.

En Pedernales, algunas personas salieron de sus casas atemorizadas y otras dijeron que no lo sintieron.

Hasta el momento las autoridades locales de la Defensa Civil no han reportado ningún daño.

Avatar Odalis Báez

Odalis Báez

Ver más

Tags relacionados