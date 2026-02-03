Propietarios de Jet Set interponen oposición a demolición hasta realizar peritaje técnico

Los propietarios de la discoteca Jet Set interpusieron una oposición a la demolición de la estructura donde operaba el establecimiento comercial que colapsó y dejó un saldo de 236 víctimas y más de 80 heridos.

Mediante acto de alguacil depositado ante la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Antonio y Maribel Espaillat y la entidad Inversiones E y L, S. R. L. solicitan que se preserve la escena del colapso, ocurrido el pasado 8 de abril de 2025, para garantizar la realización de peritajes independientes.

Tras el colapso de la edificación, la defensa de los propietarios han solicitado formalmente la intervención de expertos internacionales y locales para determinar la causa raíz del evento.

Entre los profesionales propuestos se encuentran el ingeniero José M. Lockhart, especialista con más de 60 años de experiencia en ingeniería estructural y análisis forense de fallas; Nicolás Saenz, miembro de la prestigiosa firma Thornton Tomasetti, reconocida mundialmente por analizar colapsos como el de las Torres Gemelas y la Torre Champlain en Florida.

Conflicto sobre la demolición

La controversia surge a raíz de un "Informe Preliminar Técnico Pericial" solicitado por el Ministerio Público en julio de 2025, el cual recomienda la demolición inmediata del resto del edificio.

En al acto del ministerial Ernesto Ortiz Reynoso, de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, los propietarios alegan que la destrucción de la estructura y la remoción de escombros antes de que sus propios peritos puedan acceder al lugar vulneraría su derecho a una defensa efectiva.

Según el documento, el acceso a los elementos estructurales es indispensable para verificar la causa generadora de la tragedia.

La defensa ha advertido que cualquier intento de demolición o modificación de la escena en este momento se consideraría una violación directa a sus derechos fundamentales. Cabe destacar que el juez del primer Juzgado de la Instrucción determinó que, aunque el peritaje es un derecho constitucional, la solicitud debe renovarse en la etapa actual bajo el artículo 304 del Código Procesal Penal.