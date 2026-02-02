Presidente del Senado propondrá citar a Aerodom para que responda sobre tardanzas en el AILA

Las expresiones del presidente Luis Abinader, del pasado 26 de enero, advirtiendo que estaría en disposición de demandar a la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) por no haber iniciado la construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), han causado la reacción de diversos actores políticos.

Mientras que la Fuerza del Pueblo (FP) asegura que el Gobierno no tiene calidad moral para judicializar a Aerodom, tras haber renegociado un contrato “sin revisar nada”, la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado de la República respalda al mandatario Abinader.

El presidente de ese órgano legislativo, Ricardo de los Santos, informó que utilizarán los mecanismos de fiscalización y control del Congreso Nacional contemplados en la Carta Magna, para citar a Aerdom y cuestionarle sobre los retrasos en la ejecución de la obra aeroportuaria.

“Nosotros podemos y vamos a invitar a Aerodom para que vaya al Senado de la República a explicar el por qué de la tardanza de los inicios de los trabajos, tal y como está establecido en el contrato”, dijo.

De los Santos mencionó las atribuciones que le otorga la Constitución al Poder Legislativo, situadas en el artículo 93 en su numeral 2, las cuales le permiten supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance.

De los Santos destacó el contenido del artículo 94 de la norma suprema, que le otorga el derecho a los congresistas de invitar a “ministros, viceministros, directores y demás funcionarios y funcionarias de la Administración Pública, así como a cualquier persona física o jurídica, para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderadas".

“Nos identificamos plenamente con la posición del Presidente”, dijo el representante de la provincia Sánchez Ramírez al ser entrevistado este lunes.

Esta compañía fue contratada en el año 1999 por las autoridades dominicanas para gestionar seis aeropuertos situados en el territorio nacional, dentro de los cuales se encuentra el AILA.

“No tienen calidad moral”

El expresidente de la República Leonel Fernández considera que el mandatario Abinader no tiene calidad moral para judicializar a Aerodom, teniendo en cuenta que prolongó un contrato, “sin revisar nada”, únicamente “porque necesitaba dinero para la campaña electoral celebrada en 2024”.

“En el año 2024 este gobierno adelantó la suscripción de un contrato que expiraba en 2030. No esperó que expirara el contrato, sino que adelantó la renovación hasta el año 2060. Lo hizo porque iba a recibir en lo inmediato 750 millones de dólares”, dijo Fernández mientras encabezaba ayer un acto de juramentación de nuevos dirigentes para la Fuerza del Pueblo (FP).

Como parte del acuerdo entre ambas partes, el Gobierno recibiría en lo inmediato 750 millones de dólares, que, según anunciaron en 2023 los funcionarios, serían utilizados para edificación de nuevas obras y remozamientos de infraestructuras públicas.

“El presidente Abinader dijo que lo iban a utilizar para construir un puente en el río Ozama, en la Máximo Gómez, pavimentar las calles de la Caleta, Boca Chica, un hospital en San Cristóbal”, precisó.

Sin embargo, Fernández asegura que el tren gubernamental no ha cumplido con ninguna de esas promesas, razón por la cual alega que esa partida económica fue utilizada para garantizar el triunfo electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en los pasados comicios.

“¿Con qué autoridad moral? Si no se hicieron las obras prometidas, ¿en qué se usó ese dinero? En la campaña electoral, para vencer a la Fuerza del Pueblo hubo que buscarse 750 millones de dólares”, dijo.

Según afirmó Fernández, el PRM utilizó los fondos económicos para comprar alcaldes y regidores “con la finalidad de ganar las elecciones en febrero y proyectar la imagen de que ganarían las elecciones presidenciales”.