Castro Marte denuncia que roban y descuartizan animales vacunos en La Altagracia

“Este tipo de ilícito no puede quedar impune. Mientras tanto, muchas familias pobres y humildes en nuestra provincia pierden el único sustento que tienen. ¡Mano dura, ley y orden contra el cuatrerismo y la delincuencia rural!”, señaló.

Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey.

El obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, denunció que bandas se dedican a robar y descuartizar animales vacunos en la provincia la Altagracia.

En una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter) hizo un llamado a la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel) y la Policía Nacional para que sometan a los malhechores.

“Quiero hacer un llamado al Dintel y también a la Unidad Anticuatreros de la Policía Nacional, para que enfrenten la banda dedicada al cuatrerismo que roba y descuartiza animales vacunos en la provincia Altagracia, sin que exista régimen de consecuencias contra estos malhechores ni sometimientos con apremio corporal a los mismos”, escribió.

Castro Marte puso como ejemplo el descuartizo de nueve reses en la sección La Estancia, paraje La Jarda, en la proximidad del Jobo y de Guajabo, por la Vía del Coral.

“Este tipo de ilícito no puede quedar impune. Mientras tanto, muchas familias pobres y humildes en nuestra provincia pierden el único sustento que tienen. ¡Mano dura, ley y orden contra el cuatrerismo y la delincuencia rural!”, señaló.

Desde su postura de representante de la iglesia en esa provincia, Castro Marte usa sus redes sociales para denunciar diversos males que aquejan esa provincia. 

