Castro Marte denuncia que roban y descuartizan animales vacunos en La Altagracia

El obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, denunció que bandas se dedican a robar y descuartizar animales vacunos en la provincia la Altagracia.

En una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter) hizo un llamado a la Dirección de Inteligencia Delictiva (Dintel) y la Policía Nacional para que sometan a los malhechores.

“Quiero hacer un llamado al Dintel y también a la Unidad Anticuatreros de la Policía Nacional, para que enfrenten la banda dedicada al cuatrerismo que roba y descuartiza animales vacunos en la provincia Altagracia, sin que exista régimen de consecuencias contra estos malhechores ni sometimientos con apremio corporal a los mismos”, escribió.

Castro Marte puso como ejemplo el descuartizo de nueve reses en la sección La Estancia, paraje La Jarda, en la proximidad del Jobo y de Guajabo, por la Vía del Coral.

“Este tipo de ilícito no puede quedar impune. Mientras tanto, muchas familias pobres y humildes en nuestra provincia pierden el único sustento que tienen. ¡Mano dura, ley y orden contra el cuatrerismo y la delincuencia rural!”, señaló.

Desde su postura de representante de la iglesia en esa provincia, Castro Marte usa sus redes sociales para denunciar diversos males que aquejan esa provincia.