"La despedida de un grande": Congresistas honran legado de Ramón Alburquerque

Bajo las notas del Himno Nacional, el Congreso Nacional de la República recibió los restos del expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, en un ataúd marrón vestido con la bandera nacional.

En una ceremonia solemne, cargada de sentimientos y lamentos, el salón de la Asamblea Nacional reunió a decenas de políticos congresistas, quienes junto a la familia honraron el legado del militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Entre ellos los congresistas, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó su gran admiración por la vida política y convicciones personales del fenecido, a quien consideró como su padre político.

Asimismo, reconoció las leyes y regulaciones que promulgó Alburquerque. Abarcando desde la ley que regula el mercado de valores en la República Dominicana, ley que crea la Secretaría de Estado de Cultura, ley sobre el derecho de autor, ley que designa el Aeropuerto Internacional de las Américas con el nombre de José Francisco Pellagón.

También, la ley que dispone colocar en las portadas y contraportadas de los cuadernos uno de los símbolos patrios o héroes nacionales, ley general de telecomunicaciones, entre otras.

Asimismo, manifestó que Alburquerque fue quien más se preocupó por la modernización del Congreso Nacional.

Durante la despedida del orador de la famosa frase "entren to' coño", el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, mostró condolencias a sus seres queridos.

"Lo único que podemos pedirle a Dios es que le dé fortaleza a su familia, a quienes fuimos sus amigos", expresó.

Sobre su fallecimiento

Alburquerque expiró el pasado viernes 29 de enero a la edad de 76 años, tras padecer cáncer de hígado.

El dirigente político se encontraba recluido en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) al momento de su fallecimiento.

Itinerario de las horas fúnebres

La despedida y honra fúnebre de Ramón Alburquerque iniciaron ayer, a las 9:00 de la mañana, cuando sus restos fueron expuestos en la funeraria Memorial de la avenida 27 de Febrero, en la capilla La Rosa.

Este domingo continuaron a partir de las 10:30 los actos ceremoniales del cadáver del político en la Liga Municipal Dominicana (LMD).

Luego fueron al Congreso Nacional, esto como parte del protocolo debido a que Alburquerque fue presidente del Senado.

Mientras que luego se expondrá en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM).