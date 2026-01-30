Manzanillo G&P logra inversión para energía

Manzanillo Gas & Power (MG&P) informó el cierre del financiamiento por US$1,067 millones para su proyecto integrado de gas natural y generación eléctrica en Manzanillo, provincia Monte Cristi.

El cierre asegura la totalidad de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, cuya inversión total supera los US$1,700 millones.

A la fecha, el proyecto registra una inversión acumulada superior a US$527 millones y un avance aproximado del 40%, conforme al cronograma aprobado e iniciará la inyección de energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a finales de 2027 y se prevé su conclusión a inicios de 2028.

MG&P integra una terminal de importación, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL), junto con dos plantas de ciclo combinado de aproximadamente 420 MW cada una, para una capacidad total de 840 MW. La infraestructura incluye además un gasoducto de interconexión y una línea de transmisión de 345 kV, que permitirá la integración de la energía al SENI.

El financiamiento fue estructurado por Citi, JPMorgan, IDB Invest y CAF, con la participación de bancos internacionales y nacionales, reflejando el respaldo de la banca multilateral, regional y comercial a un proyecto que se ejecuta bajo estándares técnicos, ambientales y sociales internacionales.

“Este cierre financiero fortalece la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico dominicano, incrementa en más de un 15% la capacidad instalada del país y reduce la dependencia de combustibles más costosos y de alta emisión", señaló Luis Mejía Brache, presidente del Consejo de Administración de MG&P.

"El proyecto permitirá sustituir fuel oil y diésel por gas natural, disminuyendo el impacto ambiental, aportando estabilidad de precios y mayor resiliencia al SENI, en alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Pacto Eléctrico 2021–2030”, dijo.

MG&P se desarrolla bajo marcos de cumplimiento ambiental, social y comunitario, sustentados en evaluaciones de impacto, planes de mitigación y mecanismos de diálogo con actores locales, en línea con la legislación nacional y con los requerimientos de los organismos financieros internacionales que participan en el proyecto.

Durante la fase de construcción, el proyecto generará más de 2,000 empleos directos, además de dinamizar la contratación de proveedores y servicios locales.